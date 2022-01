Top Infos Rewmi du 03 01 2022: A Kaolack, les détenus de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Koutal ont entamé une grève de la faim…..Un violent incendie a détruit entièrement l’Assemblée nationale au Cap…

818 détenus graciés

En ce nouvel an, le président de la République, Macky Sall a accordé la grâce à 818 détenus qui avaient été condamnés pour diverses infractions, a-t-on appris du ministère de la Justice. Il s’agit de 786 personnes bénéficiant d’une remise totale de peine, dont 14 gravement malades, une autre âgée de 65 ans et 10 mineurs, 26 remises de peine de deux ans et six commutations de peine de perpétuité à 20 ans de réclusion criminelle, rapporte un communiqué du département de la Justice. Il souligne que cette mesure du chef de l’Etat traduisait un engagement visant à donner une seconde chance à une catégorie de citoyens momentanément en conflit avec la loi.

Grève de la faim

A Kaolack, les détenus de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Koutal ont entamé une grève de la faim. Au total de 120, les grévistes dénoncent la mauvaise alimentation, mais aussi les conditions de détention qui, selon eux, sont extrêmement difficiles. A noter que les prisonniers auraient remarqué la présence d’insectes dans les repas. Ce qui a mis le feu aux poudres. Ils exigent la visite du ministre justice. Sans quoi, ils ne comptent pas mettre un terme à leur grève de la faim.

Yewwi encaisse 245 millions en 24H

Les comptes sont bons pour la coalition Yewwi askan wi. En effet, à l’issue de la collecte internationale de ce dimanche, Ousmane Sonko et ses camarades ont pu encaisser 234 334 975 FCfa en une journée. La collecte continue. Lors d’un meeting de la coalition à Thiès, Ousmane Sonko avait demandé de participer à hauteur de 500 millions de francs Cfa pour financer la campagne électorale de la coalition de l’opposition Les élections territoriales sont fixées le 23 janvier prochain.

Cedeao

Dans une note publiée le 1er janvier, la Cedeao notifie l’organisation d’un sommet extraordinaire sur le Mali, le 9 janvier, à Accra, au Ghana. L’annonce intervient après que les autorités maliennes ont proposé une prorogation de la période de transition de cinq ans. Par ailleurs, la Cedeao ajoute que son président en exercice Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, « a invité le médiateur pour le Mali à se rendre à Bamako, le mercredi 5 janvier 2022. » Jeudi 30 décembre, les Assises nationales maliennes avaient déjà proposé, depuis Bamako, de prolonger l’actuelle transition de la junte militaire de « six mois à cinq ans. »«Les participants se sont prononcés pour la prorogation de la transition afin de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles structurantes et permettre des élections crédibles, équitables et transparentes. Les délais avancés varient de six mois à cinq ans », indiquait un rapport final lu ce jour-là à l’issue des Assises, en présence du colonel Goïta.

Alpha Condé

Renversé par un coup d’État militaire, le 5 septembre, le Président déchu a été autorisé à passer des examens médicaux à l’étranger. «En concertation avec la Cedeao, l’ancien Président Alpha Condé est autorisé à aller se faire consulter à l’extérieur pour une période d’un mois », indique un communiqué du gouvernement lu vendredi soir à la télévision publique. La date de son départ n’a pas été précisée. La libération d’Alpha Condé fait partie des exigences de la Communauté des États ouest-africains (Cedeao), avec la tenue d’élections dans les six mois. La Cedeao a suspendu la Guinée de ses instances et sanctionné individuellement les membres de la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, qui s’est fait investir président de transition. Alpha Condé, à la tête du pays pendant près de 11 ans, a été détenu au secret pendant douze semaines, jusqu’à ce que la junte l’autorise à résider chez son épouse dans la banlieue de Conakry. Il est en résidence surveillée selon la presse.

Incendie

Un violent incendie a détruit entièrement l’Assemblée nationale au Cap (Afrique du Sud). Le drame est survenu hier. Le feu s’est déclaré vers 5 heures (2 heures à Paris), dans l’aile la plus ancienne de l’édifice achevée en 1884, aux salles recouvertes de bois précieux et où siégeaient auparavant les parlementaires. Le feu s’est ensuite propagé dans les parties les plus récentes aujourd’hui en service. Pas de victime, mais des dégâts considérables. La chambre où les membres siègent a entièrement brûlé. L’origine de l’incendie n’est pas connue. Un homme âgé de 51 ans a été arrêté à l’intérieur du Parlement. Il est toujours interrogé dans le cadre d’une enquête criminelle. Il comparaîtra devant la justice demain mardi. C’est au Parlement que le dernier président sud-africain blanc, mort en novembre, Frederik Willem De Klerk, a annoncé en février 1990 la fin du régime raciste d’apartheid.

Décès de Pape Aly Guèye

Le patron des entreprises Myna distribution technologies Sa et de Excellec a été rappelé à Dieu avant-hier en France. Malade depuis plusieurs années, il souffrait d’une insuffisance rénale sévère qui aura finalement eu raison de lui. Le PDG de ce géant de l’industrie avait aussi été à la tête de Myna Distribution technologies, spécialisé dans l’électrification rurale. C’est d’ailleurs cette entreprise qui est la plus connue, puisque c’est elle qui lui a valu la plupart de ses déboires judiciaires. Proche du couple présidentiel, Pape Aly Guèye est aussi coté famille en alliance avec « des hauts d’en haut». En effet, beau-fils de Mbackiou Faye, le représentant du Khalife Général des mourides à Dakar, son épouse est une grande commerçante importatrice de tissus. L’une de ses filles est mariée à Birane Ndour, le Directeur Général de la Télévision Futur Media. L’homme d’affaires Aly Mané est aussi au rang de ses gendres.