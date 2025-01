Top Infos Rewmi du 03/01/2025

Partager Facebook

Un sursis de 3 mois accordé aux conducteurs de deux-roues

La plaque d’immatriculation sera bientôt obligatoire pour les motos de cylindre supérieur à 49 cc. En application d’une directive du Premier ministre Ousmane Sonko, le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA) accorde « un sursis » de trois mois aux motocyclistes qui ne se sont pas encore conformés à cette exigence légale. « Il a été décidé d’accorder un sursis aux conducteurs de deux-roues qui contreviennent à l’obligation de plaque d’immatriculation, pendant trois mois, à compter du 13 décembre 2024, soit jusqu’au 13 mars 2025. Tous les autres motifs de contrôle restent en vigueur », informe le MITTA dans un communiqué annonçant, en outre, le « démarrage des immatriculations gratuites à partir de la semaine du 6 janvier 2025 ». Ces mesures, poursuit le ministère, « visent à faciliter la régularisation des motos deux-roues non encore immatriculées et à encourager les propriétaires à se conformer aux exigences légales, tout en assurant une transition en douceur vers un système de transport plus sécurisé et réglementé ».

La ministre de la Famille et des Solidarités exige l’application de la loi après le meurtre de Diarry Sow

Dans un communiqué, la ministre de la Famille et des Solidarités dit avoir appris avec beaucoup de peine la mort atroce de Diarry Sow, une mineure âgée de 12 ans, victime d’une tentative de viol suivie de meurtre à Malika. Maimouna Dièye condamne fermement cet acte ignoble et exige l’application de la loi dans toute sa rigueur. Le ministère de la Famille et des Solidarités présente ses condoléances les plus émues à la famille de la victime et s’engage à lui apporter le soutien du gouvernement. Rappelons que le Sénégal, sous le régime Macky Sall et par le biais du ministère chargé de la Famille, a fait voter, en 2020, la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie, en vue de bannir de tels actes de notre société. Dans la même dynamique, une ligne de signalement gratuite, Allô 116, est également mise en place pour dénoncer les cas de violence, d’abus ou de négligence envers les enfants. Malgré tout, les cas de viol sur des mineures sont récurrents.

Plus de 368 millions de FCFA de faux billets saisis par la sûreté urbaine

La Sûreté urbaine (SU) a réalisé une importante saisie en démantelant un réseau de trafic de faux billets à Kounoune, dans le département de Rufisque. Les policiers ont mis la main sur 5 800 coupures en dollars, équivalant à 368,300 millions de francs CFA. L’enquête a été déclenchée après que le commissaire Ismaïla Goudiaby a reçu des informations faisant état d’une activité criminelle dans la localité. Agissant sous la supervision du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, les éléments de la Sûreté urbaine ont effectué une descente le 31 décembre dernier. Lors de cette opération, le commerçant M. Ndong a été arrêté. Une perquisition menée à son domicile a permis de découvrir les billets contrefaits en dollars. Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le sieur Ndong opérait au sein d’un réseau structuré, impliquant des complices. Déféré au tribunal de grande instance de Rufisque le jeudi 2 janvier 2025, le mis en cause est poursuivi pour » association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et falsification de signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et à l’étranger. »

La gendarmerie interpelle 119 individus à Dakar

Conformément aux instructions de l’autorité, la Légion de gendarmerie de Dakar, commandée par le lieutenant-colonel Malick Faye, a sorti la grosse artillerie pour faire face aux malfaiteurs qui ont tenté d’accomplir leurs sales besognes lors des fêtes de la Saint-Sylvestre. C’est dans ce cadre qu’une vaste opération de sécurisation a été organisée par ses unités, du 31 décembre 2024, de 22 h au 1er janvier 2025 à 5 h, sur l’ensemble de leur secteur de compétence (Keur Massar, Rufisque, Dakar, Diamniadio…), a-t-on appris du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la DCRP. Neuf escadrons mobiles, deux cellules GIGN et quatre équipes cynophiles étaient mobilisés pour renforcer les compagnies et les brigades de la légion de Dakar. « RÉSULTATS OBTENUS : – Véhicules contrôlés : 1 450 – Véhicules immobilisés : 108 – Motos contrôlées : 415 – Motos immobilisées : 131 – Charrettes immobilisées : 4 – Personnes contrôlées : 944 – Personnes interpellées : 119 – Permis de conduire saisis : 43 », lit-on dans le bilan.

𝐋e Sénégal 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝟏𝟎𝟒.𝟔𝟕𝟎.𝟏𝟑𝟎 𝐅𝐂𝐅𝐀 à l’𝐎𝐌𝐒

Le retard de paiement du Sénégal à l’organisation mondiale de la santé (OMS) est évalué à 104.670.130 F cfa. Ce montant qui correspond à sa contribution statutaire en tant que pays membre de l’Organisation. Le Sénégal doit 104.670.130 F Cfa à l’organisation mondiale de la santé. Cette enveloppe est répartie avec 56.192.800 FCFA pour la période de 2020 à 2023 et 48.477.330 FCFA pour la période 2024-2025. L’OMS a adressé une correspondance au ministère de la Santé, par le biais du ministre des Affaires étrangères, pour rappeler les obligations du Sénégal en tant que membre. Le non-paiement de cette contribution statutaire peut entraîner des répercussions significatives, notamment la suspension du droit de vote, l’inéligibilité des candidatures sénégalaises aux postes de responsabilité au sein des organes dirigeants de l’OMS et la perte des subventions et politiques de l’OMS. Sur cette liste s’ajoute la suspension des avantages et de l’influence du Sénégal au sein de l’organisation qui peut avoir un impact négatif sur sa politique sanitaire nationale et internationale.

Serigne Mountakha réitère sa fatwa contre les mauvais comportements

Les Baayfaal sont, de nouveau, renforcés à bloc dans la tâche qui leur est dévolue de veiller au respect des prescriptions pour conserver le caractère sacré de la cité religieuse de Touba.

Suite à la dernière polémique née d’une intervention d’un député à l’Assemblée Nationale qui demandait au Premier ministre de renforcer la sécurité à Touba, soulignant en passant, que les civils n’étaient pas aptes à gérer ce secteur, il fallait bien tempérer les ardeurs des uns et des autres et éclairer son ndigël. Serigne Mountakha Mbacké n’a pas manqué de le faire ce jeudi, en recevant une délégation du khalife des Baayfaal. Et c’est clairement que le patriarche de Darou Miname a renforcé son ndigël non sans insister sur certaines de ses déclinaisons. « Je vous renouvelle mes remerciements pour tout ce que vous fournissez comme efforts afin de protéger cette cité. Je renouvelle mon engagement à vous accompagner dans la tâche qui vous est confiée par Serigne Touba.

Le ndigël qui vous avait échu demeure valable et même renforcé ! » Il poursuit, en précisant : « Toutefois, il faudra le faire avec intelligence. Et cette prédisposition est déjà disponible chez vous. Après l’intelligence, il faudra y adjoindre une certaine forme de politesse et de la finesse. Si ce sont des produits prescrits qui sont incriminés, il faudra les récupérer et les incinérer. Si c’est un comportement désobligeant et malveillant, il suffira de corriger le délinquant en lui faisant la morale, lui expliquer pourquoi son comportement est prohibé. C’est de la seule manière que la mission confiée sera bien exécutée. C’est assez aisé de vous parler parce que vous comprenez vite et agissez toujours comme il vous est demandé de faire. Si ces indications sont respectées, le travail se fera de la meilleure des manières et nul ne pourra nous indexer ou nous critiquer ».