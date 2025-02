Top Infos Rewmi du 04/02/2025

Partager Facebook

Un gérant d’un multiservice égorgé et abandonné dans la brousse

Un tragique meurtre suscite l’indignation dans la commune de Fass Ngom, à Saint-Louis, où Cheikh Ahmed Tidiane Wade, gérant d’un multiservice, a été retrouvé mort égorgé dans la brousse, indique une source proche de l’enquête. C’est un individu, qui recherchait ses chèvres dans la brousse, qui est tombé sur l’horreur. Cheikh Ahmed Tidiane Wade est porté disparu depuis ce dimanche. Alertés du drame, les gendarmes de la brigade territoriale de Saint-Louis et leurs collègues de la Section de recherches de Saint-Louis ont ouvert une enquête.

Une collision entre deux motos Jakarta fait deux morts à Sédhiou

Deux (2) morts ont été dénombrés dans une collision entre deux (2) motos Jakarta sur l’axe Sédhiou/Marsassoum, non loin de la gare routière. La tragédie est survenue dans la nuit du dimanche au lundi, aux environs de 21 heures. Les deux conducteurs, qui roulaient en sens inverse, avaient chacun un passager à bord. Le choc frontal était si violent que l’un est décédé après son évacuation au centre hospitalier régional, Amadou Tidiane Ba. Le second occupant a succombé à ses blessures, ce lundi vers 11 heures. Les occupants de la deuxième moto ont eu des blessures relativement légères. Son conducteur s’en est quasiment sorti indemne pendant que la fille qu’il supportait séjourne encore à l’hôpital pour des soins légers. La première personne décédée dans cet accident est un jeune très actif dans le développement local. Il organisait souvent des journées d’investissement humain au niveau des mosquées, des places publiques et des cimetières. Il était aussi connu dans le milieu religieux musulman.

Affaire de la fille kidnappée à la Médina

Enlevée à la Médina, le samedi 25 janvier dernier, A. Sy a été retrouvée deux jours plus tard sur la plage de Hann, en compagnie de son ravisseur du nom d’Emmanuel U., de nationalité étrangère, qui l’a violée. Il a été déféré vendredi dernier, selon des sources proches du parquet. Âgée de 17 ans, A. Sy a quitté la résidence de sa tante sise à la Médina, le samedi 25 janvier, vers 20 h, pour rentrer chez elle, à quelques mètres de là. Elle sera interceptée puis détournée par un jeune homme âgé de 21 ans. Ayant constaté l’absence de leur fille, ses parents ont entamé des recherches. Deux jours plus tard, elle a été retrouvée par les hommes de l’adjudant-chef Bassène. En patrouille dans la journée du 27 janvier, les gendarmes de la brigade territoriale de Hann ont surpris un supposé couple sur la plage de Hann, vers 12 h.

Affaire de la fille kidnappée à la Médina (Bis)

Ils ont constaté que la fille ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. A cause de son comportement suspect, Emmanuel U. a été invité à présenter sa carte nationale d’identité. Mais le jeune homme de nationalité étrangère n’avait aucun papier d’identification sur lui. Le « couple » a été alors conduit dans les locaux de la brigade territoriale de Hann pour nécessité d’enquête. Le père d’A. Sy, entre-temps, a fait passer un communiqué à la RFM pour signaler la disparition de sa fille. C’est ainsi que le gendarme en chef l’a contacté pour l’inviter à se présenter à la brigade où il a retrouvé sa fille. Interrogé sur procès-verbal, le mis en cause a déclaré avoir passé deux nuits avec A. Sy, à la place de l’Indépendance et à Yarakh. Emmanuel U. a aussi avoué avoir couché avec la fille une seule fois. Le mis en cause vient, dit-il, de Las Vegas. Au terme de l’enquête, Emmanuel U. a été déféré vendredi dernier pour vagabondage, séjour irrégulier et viol sur une déficiente mentale.

Les étudiants de l’USSEIN dans la rue

Les étudiants de l’Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) de Kaolack ont organisé une manifestation pacifique ce lundi 3 février pour exiger des réponses concrètes de la part des autorités. Portant des brassards rouges, ils ont marché de Sing-Sing au rectorat, situé dans le quartier de Kasnack, afin de réclamer la livraison des chantiers des différents campus de l’USSEIN. « Nous nous sommes réunis pour exiger la livraison des chantiers de l’USSEIN. Nous avons initié cette marche pacifique pour informer l’opinion nationale et internationale que le ministre de l’Enseignement supérieur n’a pas respecté ses engagements.

Il fait preuve de dilatoire », a dénoncé Oumarou Baldé, porte-parole des étudiants. Réclamation de meilleures conditions d’études à travers des infrastructures et des ressources pédagogiques adéquates. « Nous sommes dans un cadre d’enseignement indigne. Les infrastructures de l’USSEIN ne peuvent pas accueillir 1 800 nouveaux bacheliers. Imaginez, nous sommes plus de 6 000, voire 7 000 étudiants, répartis dans des CRFP, des conseils départementaux, etc. Les conditions ne sont pas réunies.

Les étudiants de l’USSEIN dans la rue (suite)

L’Université du Sine Saloum est éparpillée sur quatre sites : Kaolack, Kaffrine, Fatick et Khelcom. Les moyens de transport sont insuffisants. À chaque fois que nous voulons nous déplacer, c’est la croix et la bannière », a-t-il regretté. Une situation alarmante et une détermination sans faille. « Nous n’allons pas céder tant que le ministre ne tiendra pas ses promesses faites en juillet dernier à l’USSEIN. Il nous avait assuré que les chantiers seraient livrés en octobre, puis en janvier. Aujourd’hui, nous sommes en février, et aucune avancée n’a été constatée. La situation est alarmante. Nous ne céderons pas tant que les autorités ne prendront pas les dispositions nécessaires », a déclaré le porte-parole des étudiants. Face à cette situation, les étudiants de l’USSEIN appellent à l’intervention du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, espérant une résolution rapide de leurs préoccupations.

5 kg de chanvre indien saisis en l’espace de deux jours

La brigade de recherche de la police urbaine de Yamatogne, un quartier de Ziguinchor (sud), a saisi en l’espace de deux jours cinq kilos de chanvre indien, a-t-on appris de source sécuritaire, lundi. “Une première personne a été appréhendée, dans la nuit du vendredi à samedi, dans un bar clandestin communément appelé « Daaka», sis au niveau du pont de Lyndiane, un quartier de la commune de Ziguinchor, renseigne la source. « Après une fouille minutieuse, il a été trouvé par devers elle un sac noir contenant trois papiers de ciment renfermant du chanvre indien. Et, après pesée, il a été constaté que le poids du chanvre indien tourne autour de trois kilogrammes », a expliqué la source policière, qui a requis l’anonymat. Aussi, a-t-elle fait savoir, « ce dimanche aux environs de 21 heures, quatre autres personnes ont été interpellées en possession de deux kilogrammes de chanvre indien ».