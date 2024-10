Partager Facebook

Top Infos Rewmi du 04/10/2024: Une fille fauchée par un minibus à Tobor….Le Coud retarde la reprise des activités pédagogiques….Grogne de l'ACIS…Un enfant de 12 ans tué par balle à Porokhane…Le Coud retarde la reprise des activités pédagogiques…Lutte contre la migration irrégulière….

Grogne de l’ACIS

Association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS) a tenu une conférence de presse ce jeudi 3 octobre, afin de soulever plusieurs préoccupations majeures affectant le secteur économique. Parmi les sujets abordés figurent les refus fréquents de visas par les ambassades au Sénégal, la concurrence déloyale des acteurs chinois et indiens, ainsi que les difficultés rencontrées au port autonome de Dakar. Cité par Pressafrik, Khadim Sylla, président de l’ACIS, a qualifié ces problèmes d’« obstacles qui impactent gravement le tissu économique et freinent le développement de notre pays ». Il a exprimé sa frustration face aux refus de visas, qui sont devenus une « source de frustration pour les entrepreneurs, étudiants, et hommes d’affaires ».

Selon lui, ces refus de visas par les ambassades sont devenus une « source de frustrations pour les entrepreneurs, étudiants, hommes d’affaires, étudiants, et même les travailleurs qualifiés ». Pour Khadim Sylla, « ces refus, souvent sans explication claire, mettent en péril de nombreux projets de coopération internationale, d’investissements et de partenariats commerciaux et il est aussi source d’enrichissement illicite de ces ambassades ». D’après le président de l’ACIS, « nos entreprises perdent des opportunités de participer à des salons internationaux, d’acquérir de nouvelles compétences et de conclure des contrats avec des partenaires étrangers ».

Une fille fauchée par un minibus à Tobor

Les mêmes causes produisent les mêmes effets dit-on souvent. Après l’accident mortel d’une jeune à Teubi, il y a plus d’un mois, qui a provoqué une révolte des populations, un autre accident mortel s’est produit sur la RN4, à hauteur de Tobor. Comme les populations de Teubi, celles de Tobor ont aussi installé des barricades sur 2 km. La cause : une fille âgée d’une vingtaine d’années a été fauchée par un minibus. L’accident s’est produit aux alentours de 22 heures. La victime était sur le bord de la route, accompagnée d’un ami au moment des faits. Son ami a échappé à la fausse manœuvre du chauffeur, qui visiblement roulait à une vitesse excessive selon les témoignages des populations, avant de déraper. La jeune fille touchée est morte sur le coup. Chose qui a provoqué l’ire des populations de Tobor. Ces dernières ont posé des bois morts, des pierres et autres objets, des ralentisseurs de fortune.

Orpaillage clandestin

La Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA) a annoncé sur le réseau social X avoir démantelé 17 sites d’orpaillage clandestins dans la zone de la Falémé (sud), un affluent du fleuve Sénégal.

Faisant le bilan de NAWETAAN, une opération menée ‘’par la Zone militaire N°4 conjointement avec la Gendarmerie nationale et les parcs nationaux’’, elle a indiqué que ‘’17 sites d’orpaillage clandestins (ont été) démantelés’’. Lors de cette action menée du 14 au 30 septembre 2024, ‘’six entreprises d’exploitations minière (ont également été) suspendues pour non-respect du décret interdisant les activités le long de la Falémé’’, peut-on lire dans la publication. Le 28 août dernier, le président de la République a pris un décret de suspension pour une durée de trois ans l’orpaillage dans un rayon de 500 mètres sur la rive gauche de la Falémé, à la frontière avec le Mali ; une zone qui souffre d’une grave pollution aux produits chimiques utilisés pour l’exploitation de l’or.

Un enfant de 12 ans tué par balle à Porokhane

Un enfant de 12 ans a été tué hier mercredi au village de Médina Omar Niang à Porokhane. D’après des informations, la victime qui a reçu une balle est décédée lors de son évacuation vers le centre de santé de Nioro. L’auteur du tir serait son frère âgé de 14 ans qui manipulait une arme à feu chargée dans la chambre de leur père.

Le Coud retarde la reprise des activités pédagogiques

« En raison de l’indisponibilité du campus social, la reprise des activités pédagogiques initialement prévue ce 1er octobre est reportée au 21 octobre 2024 à 08 heures ». Tel est le contenu d’une note de service de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Ucad, signée par le Doyen, Pr Alioune Badara Kandji. Comme le souligne cette note, les activités pédagogiques devaient reprendre en ce début d’octobre. Mais le Directeur du Coud a fait savoir que le campus ne serait pas disponible en ce début de mois pour des raisons liées à des travaux.

Ce fait a d’ailleurs été dénoncé par les étudiants de la faculté de droit. Le collectif des listes syndicales a sorti un communiqué le 30 septembre pour réclamer l’ouverture du Campus social le 1er octobre tout en demandant aux étudiants de rester chez eux jusqu’à l’ouverture des deux campus. D’après nos sources, une réunion a eu lieu entre les autorités universitaires. Il a été retenu que le campus social sera ouvert le 19 octobre, soit presque deux mois après sa fermeture le 22 août dernier. Cette décision du Coud vient ainsi mettre un frein aux ambitions du ministre de l’Enseignement supérieur de stabiliser le calendrier universitaire et de démarrer l’année académique en début octobre. Abdourahmane Diouf, ministre de l’enseignement supérieur, avait répété partout que son souhait est que l’année débute le premier lundi du mois d’octobre et pour se terminer le dernier samedi du mois de juillet.

Nouvelles pluies

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a annoncé des manifestations pluvio-orageuses d’intensité faible à modérée dans les régions Sud, Est et Centre-Sud du Sénégal pour les prochaines 24 heures. Ces pluies s’étendront progressivement vers les régions Centre-Ouest, notamment Dakar, Thiès et Diourbel, au cours de la journée de vendredi, précise l’Anacim. Cependant, à partir de samedi, les précipitations se concentreront principalement sur les régions Sud et Centre-Sud du pays. Malgré ces pluies, la chaleur restera intense, avec des températures journalières atteignant entre 36°C et 40°C dans le Nord et l’Est. Les conditions de visibilité seront généralement bonnes, et les vents souffleront faiblement à modérément depuis l’ouest et le sud-ouest.

Lutte contre la migration irrégulière

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, va procéder vendredi à l’installation des comités régional et départemental de lutte contre la migration irrégulière de Saint-Louis, annonce un communiqué. L’Etat a mis en place un comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (CILCMI) placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique et dirigé par un secrétariat permanent, rappelle le communiqué. Il précise que ”les missions du CILMI consistent à coordonner et suivre l’action des services compétents en matière de migration irrégulière et de surveillance des frontières.” Il devra aussi ”élaborer la stratégie nationale et le plan d’actions opérationnel du lutte contre ce phénomène et aider la communication du gouvernement dans ce domaine”.