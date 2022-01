Top Infos Rewmi du 07 01 2022: A Mbacké, un chef religieux a ouvert le feu sur un individu avant de disparaître dans la nature….Les conférences de presse dénommées ’’Le gouvernement face à la presse’’ vont reprendre en présentiel, ce vendredi à 10 heures….

LOUGA: Le retrait des cartes au ralenti

Depuis plus d’une semaine, l’affluence n’est plus au rendez-vous devant la Préfecture de Louga ni devant la Commissions de distribution de cartes d’identité issues de la révision des listes électorales pour les élections municipales et départementales du 23 janvier prochain, contrairement aux premiers jours. Président de la Commission de distribution de cartes de la commune de Louga, Pathé Dabo déclare : <<Nous avons un rythme de retrait de moins de 100 cartes par jour, alors qu’au début nous étions alors entre 150 et 200 cartes, nous ne connaissons pas les raisons, mais nous estimons que les hommes politiques doivent davantage sensibiliser leurs militants pour qu’ils viennent récupérer leurs cartes. » Il indique que 1535 sont déjà retirées auprès de la Commission sur les 2880 reçues pour la commune de Louga. S’agissant de réclamations, Pathé Dabo renseigne qu’ils n’en ont presque pas reçu, hormis des cas de pertes de récépissé orientés vers la Police. Le rythme de retrait de cartes d’électeurs est très lent dans la commune de Louga.

« Le Gouvernement face à la presse »

Les conférences de presse dénommées ’’Le gouvernement face à la presse’’ vont reprendre en présentiel, ce vendredi à 10 heures. Le face-à-face avec les journalistes aura lieu à Terrou-bi. Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, Porte-parole du gouvernement, son homologue de l’Agriculture et de l’Équipement rural, le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime répondront aux questions des journalistes. Ils aborderont ’’la campagne de commercialisation de l’arachide’’ et ’’le Port de Ndayane’’. La rencontre avec les médias s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de communication dénommée « Le gouvernement face à la presse » qui se tient en principe tous les 15 jours.

Agression

Suite à l’agression dont a été victime les jeudi 30 et vendredi 31 Décembre 2021, Souleymane Mballo, Chef du Service départemental des Pêches et de la Surveillance de Thiès, l’intersyndicale des travailleurs des pêches et de l’Aquaculture du Sénégal (ITRAPAS) a dénoncé avec la plus grande fermeté cet acte de « violence intolérable ». Par conséquent, le Bureau exécutif (BE) sur la base de son préavis de grève déposé le 9 septembre 2021, a annoncé une grève totale dans toute l’étendue du territoire pour la journée de ce vendredi 7 janvier 2022. Dans la même lancée l’ITRAPAS a annoncé le dépôt d’une plainte contre les auteurs de cette agression. L’intersyndicale est revenue sur le film de l’agression. «Durant ces deux jours, Mballo, en sa qualité de Chef du Service départemental des Pêches et de la Surveillance, a inspecté une pirogue détenant à son bord, du poisson sabre ceinture (Trichiurus lepturus). Ainsi, les résultats de l’inspection ont révélé que la taille du poisson inspecté était inférieure au minimum autorisé qui est de 70 cm pour cette espèce. Devant cette situation, ce dernier, en vertu des pouvoirs que lui confère la loi portant code de la pêche, ne pouvait délivrer un certificat d’origine et de salubrité. Non content de cette décision de l’administration des pêches de la localité, des jeunes pêcheurs et mareyeurs sont venus agresser les agents du service des pêches de Cayar», révèle l’ITRAPAS.

Mara flingueur

A Mbacké, un chef religieux a ouvert le feu sur un individu avant de disparaître dans la nature. En effet, tout est parti d’un échange de propos houleux entre le chef religieux et son protagoniste. Ainsi, un troisième individu est intervenu pour séparer les deux belligérants. Contre toute attente, le marabout, tout en colère, aurait tiré un coup de feu à la main du médiateur. Blessé, ce dernier a été évacué à l’hôpital Matlaboul Fawzayny de Touba. L’auteur du coup de feu a pris la poudre d’escampette, en laissant son véhicule sur les lieux, rapporte Seneweb. Le véhicule est immobilisé dans les locaux du commissariat urbain de Mbacké. Une enquête est ouverte par les éléments du commissaire Ibrahima Diallo.

Faux documents

Placés sous mandat de dépôt depuis le 22 décembre dernier, Mor Sow, Premier adjoint au maire de Mbacké, El Hadj Lô, Conseiller municipal, et le footballeur Amar Ka, domicilié à Agnam, risquent gros. A la barre du tribunal de grande instance de Diourbel ce jeudi pour faux en écriture publique authentique et faux et usage de faux, le parquet a requis contre eux deux ans, dont six mois de prison ferme. L’affaire est mise en délibéré jusqu’au jeudi 13 janvier 2022. Ces deux présumés faussaires auraient également délivré un autre faux acte de naissance à Amar Ka, résidant à Agnam. Ce dernier, footballeur de son état, a été mis aux arrêts et conduit à Mbacké pour les besoins de l’enquête.

Incendie

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré depuis 3 h du matin dans un entrepôt de pneus situé dans la zone industrielle, à quelques encablures du Port de Dakar, en face de la Cfao. Il s’agit de l’immeuble Maleye Faye. Les sapeurs-pompiers ont réussi à éteindre l’incendie.

Me Babou

Selon Me Babou, l’Assemblée nationale est dans l’illégalité en rejetant le projet de loi criminalisant l’homosexualité. Pour la robe noire, cette décision est « extrêmement grave ». La robe noire estime, en effet, que le bureau de l’Assemblée nationale n’a pas les prérogatives de déclarer irrecevable une loi. A l’en croire, le président Moustapha Niasse a enfreint le règlement régissant l’Assemblée. ‘’Le bureau de l’Assemblée nationale n’a aucun pouvoir de rejeter cette loi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le bureau de l’Assemblée nationale n’est qu’un organe, ce n’est pas un organe législatif mais c’est un organe qui administre l’Assemblée nationale. Deuxième point, J’ai lu le communiqué à travers la presse. Il a même fait état de la position du président de la République. C’est ça qui est extrêmement grave. Il faut rappeler que notre pays repose sur la séparation des pouvoirs. Donc c’est une erreur, un empiètement extrêmement grave qui vient d’être fait par Moustapha Niasse ‘’, a souligné l’avocat.