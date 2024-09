Partager Facebook

Top Infos Rewmi du 09/09/2024: 2 dealers dissimulent 15 pilules de volet dans leurs shorts…38 candidats à la migration irrégulière arrêtés à Joal…Affrontements entre forces de l’ordre et Jakartaman….Du nouveau dans l’affaire d’agression aux HLM…

Aïda Mbodj s’exprime sur la polémique Cheikh Oumar Diagne

De Touba à Tivaouane, la colère gronde pour dénoncer les propos de Cheikh Oumar Diagne qui ont passablement agacé les responsables de ces familles religieuses. Mais selon la déléguée générale à la Der, Aida Mbodj, cette sortie polémique du directeur des Moyens généraux de la présidence de la République n’engage pas le duo Diomaye-Sonko. « Le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ne sont, ni de près ni de loin, impliqués dans l’affaire Cheikh Oumar Diagne », a-t-elle déclaré hier samedi, en marge de la journée de l’assignation et d’intégration de la diaspora de Touba Ca Kanam organisée au Grand Théâtre de Dakar. S’adressant aux membres de la famille de Serigne Touba présents à la tribune, dont Serigne Tacko Mbacké Ibn Serigne Fallou Mbacké et son frère Serigne Habibou Mbacké, l’ancienne baronne du PDS a précisé : « Considérez qu’ils ne cautionneront jamais des propos malveillants tenus à l’encontre de Serigne Touba et de Seydi Hadj Malick. Ce qu’ils disent envers Touba, c’est comment faire pour régler les problèmes d’eau à Touba », a-t-elle notamment indiqué.

2 dealers dissimulent 15 pilules de volet dans leurs shorts

Le commissariat Central de Guédiawaye a mis hors d’état de nuire deux trafiquants d’ecstasy. Le démantèlement de ce réseau délictuel est consécutif à l’exploitation d’un renseignement relatif à un intense trafic de volet. Le dispositif de surveillance mis par les hommes du commissaire Principal, Daouda Bodian, a permis d’interpeller S.Mbaye et B.Séye. Soumis à une fouille minutieuse, ils ont été trouvés en possession de 15 pilules d’ecstasy bien dissimulées dans leurs shorts, a appris notre source du Commissaire Mouhamed Guèye chef du BRP. Interrogé sommairement au commissariat central de Guédiawaye, le duo incriminé est passé aux aveux avant d’être placé en garde à vue.

Affrontements entre forces de l’ordre et Jakartaman

Suite aux violents affrontements récemment survenus à Tivaouane, entre les forces de l’ordre et des conducteurs de mototaxis « Jakarta » qui reprochent au maire Demba Diop Sy de leur avoir « injustement » imposé une «taxe-gamou» de 26.000 FCFA qu’ils refusent de payer, le préfet Mamadou Gueye a appelé au « calme et à la sérénité ». L’autorité administrative qui a déploré les « scènes de violence » dit privilégier le « dialogue ». Elle a annoncé des « concertations après le Gamou afin de trouver un consensus ». « Nous avons noté ces deux jours-là des remous, des mouvements d’humeur qui ont occasionné vraiment des actes regrettables. Déjà j’ai condamné ces actes-là, en disant que dans un Etat qui se respecte, tout le monde, je crois, doit se plier à l’administration, donc à la loi, ça n’empêche pas que les gens puissent avoir des mécontentements ou des sentiments, mais tout doit se régler dans la conservation, dans le dialogue, mais non dans les actes de violence ».

Affrontements entre forces de l’ordre et Jakartamen (suite)

Le préfet de Tivaouane de croire que « si nous devons construire ce pays, il faut que, à commencer par les jeunes, on puisse vraiment avoir cet état d’esprit-là, c’est important ». Il trouve ces événements « vraiment très regrettables » et appelle les uns et les autres, toutes les parties prenantes, au « calme et à la sérénité ». Et là, donc, de dire compter vraiment sur « la jeunesse, sur les conducteurs de motos Jakarta, pour qu’ils jouent la carte de la sérénité, également du calme ». Mamadou Gueye annonce « l’organisation, après le Gamou, de rencontres, de concertations, pour que vraiment les choses soient clarifiées, pour un Tivaouane beaucoup plus rayonnant ».

Du nouveau dans l’affaire d’agression aux HLM

Nouveau rebondissement dans l’affaire d’agression spéculaire survenue vendredi dernier aux HLM 5, vers 11 h 30. Selon nos sources, un taximan a été arrêté le même jour vers 18 h. Une partie de l’argent a été découverte dans la malle arrière de son véhicule. Le commissariat de Biscuiterie-HLM a été saisi, vendredi dernier, d’un cas de vol commis avec violence et usage de moyens roulants. Le commerçant O. Diaw a déclaré qu’il a été victime d’une agression vers la corniche des HLM 5. D’après la plainte déposée contre x sur la table du commissaire Kimintang Ndao, le plaignant venait de retirer un chèque d’un montant de plus de trois millions de francs CFA dans une banque non loin du rond-point EMG. À sa sortie, O. Diaw aurait été suivi par le gang incriminé jusqu’aux HLM 5. « J’ai été cogné par six agresseurs à bord de trois scooters. Ils m’ont dépouillé de mon sac à dos contenant plus de 6 000 000 F CFA et deux chéquiers », a confié le vendeur de carreaux après son agression.

Du nouveau dans l’affaire d’agression aux HLM (Bis)

Séance tenante, les policiers se sont lancés aux trousses des agresseurs. L’exploitation des images des caméras de surveillance a permis d’identifier les suspects, dont un chauffeur de taxi. Il ressort des premiers éléments de l’enquête que dans le feu de l’action, une partie de l’argent volé est tombée et elle a été ramassée et emportée par un taximan. Ce dernier a été arrêté vendredi dernier vers 18 h par les hommes du commissaire Ndao. Interrogé, le taximan domicilié à la Patte d’Oie a fait croire aux enquêteurs qu’il a remis l’argent à une autre personne. Le taximan D. Dione a été mis à la disposition de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. La fouille du sac a permis aux enquêteurs de découvrir une partie de l’argent. La somme de 990 000 F CFA a été trouvée dans la malle arrière du taxi. D. Dione a été placé en garde à vue. La synergie des forces entre les policiers du commissariat de Biscuiterie-HLM et ceux de la Sûreté urbaine va permettre l’arrestation des six agresseurs déjà identifiés.

Météo

Des pluies modérées à localement fortes pourraient s’abattre sur la quasi-totalité de son territoire, en particulier dans les régions Est, Sud et Centre-ouest, a annoncé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie. Ces prévisions météorologiques sont valables durant la période du 08 au 10 septembre 2024. « Le phénomène météorologique débutera à l’Est dès l’après-midi du dimanche 08 septembre. Il progressera ensuite en se déplaçant sur l’ensemble du territoire pendant la nuit du dimanche au lundi et continuera à affecter le pays tout au long de la journée du lundi 09 septembre », peut-on-lire dans la note transmise. L’Anacim informe que les conditions météorologiques commenceront à s’atténuer à partir du mardi 10 septembre, avec des pluies intermittentes, principalement faibles à modérées, qui toucheront surtout les régions Sud et Centre-Ouest. Elle ajoute qu »: « En ce qui concerne Dakar et ses environs, les manifestations pluvio-orageuses débuteront à partir de l’après-midi du lundi 09 septembre 2024 ».

38 candidats à la migration irrégulière arrêtés à Joal

Trente-huit (38) candidats à l’émigration irrégulière, dont trois convoyeurs ont été interpellés à Mbour ( ville située sur la Petite–Côte, à 80 km de Dakar) par la gendarmerie nationale. Parmi les personnes arrêtées figurent des ressortissants guinéens, gambiens, nigériens et sénégalais. Les gendarmes ont surpris les migrants dans une maison située à Joal (commune située à l’extrémité de la Petite-Côte), où leur départ en pirogue était prévu pour hier vendredi vers 03 heures du matin, rapporte nos confrères.

La gendarmerie nationale, sous instruction de son Haut Commandement, a intensifié ses efforts dans la lutte contre l’émigration irrégulière en renforçant le dispositif de surveillance sur l’ensemble du territoire national, en particulier le long du littoral.