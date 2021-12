Top Infos Rewmi du 10 12 2021: Fadel Barro a failli être nommé premier Ministre du Sénégal. L’info’ a été balancée par Aliou Sané, Le procès des sept transporteurs prévu hier a été renvoyé jusqu’au 23 décembre prochain. La demande de leur mise en liberté provisoire qui a été introduite par leur avocat a été rejetée….

Fadel Barro, PM ?

Fadel Barro a failli être nommé premier Ministre du Sénégal. L’info’ a été balancée par Aliou Sané, coordonnateur de Y en a marre sur le plateau de Sud Fm. Mais le coordinateur régional de la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (Pplaaf), aurait décliné le poste. Les relations entre Y en a marre et Macky Sall se sont tendues au fil du mandat de ce dernier. L’heure n’est plus à la collaboration mais au divorce.

Bofa Bayotte

René Capin Bassène et Cie ont mis fin à leur grève de la faim. Ce, après une médiation de la société civile. Basséne, Omar Ampoï Bodian et Cie avaient, pour la troisième fois, décrété une grève de la faim mardi dernier pour réclamer leur jugement dans l’affaire Bofa Bayotte pour lequel ils sont accusés de meurtre de 13 exploitants forestiers. Un mot d’ordre que les grévistes ont décidé de lever suite à leur rencontre avec des membres de la société civile à la prison de Ziguinchor. Avec à sa tête le coordonnateur du mouvement citoyen «Vision citoyenne» Madiadiop Sané, qu’ils ont décidé de surseoir à leur grève de la faim ». D’autres bonnes volontés, des dignitaires religieux et coutumiers de la région, des leaders d’opinions se sont aussi impliqués pour une issue heureuse.

COVID-19

Les cas communautaires prennent l’ascenseur. Hier, tous les cas positifs proviennent de ce mode de transmission. Il a été enregistré 11 nouvelles contaminations sur un échantillon de 1384 tests effectués. C’est ce qui ressort du communiqué 648 du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ainsi, ces résultats des examens virologiques communiqués lors du point journalier sur l’évolution de la pandémie Covid-19 sur le territoire sénégalais ont montré un taux de positivité de 0,79%. Ces cas, tous issus de la transmission communautaire sont signalés à Dakar (7), Pikine (2) et Thiès (2). 2 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.

COVID-19 (Bis)

Toutefois, selon les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, aucun décès n’a été enregistré hier. Ils renseignent que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable. De plus, 9 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Ils devront rentrer chez eux incessamment. Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a répertorié 74 054 cas positifs au coronavirus répartis entre 72 129 guéris, 1 886 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 38 patients sous traitement. Également 1 335 883 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination, le 23 février dernier. Par ailleurs, les autorités sanitaires continuent d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Ce, plus d’aller se faire vacciner.

LP rejetée

Le procès des sept transporteurs prévu hier a été renvoyé jusqu’au 23 décembre prochain. La demande de leur mise en liberté provisoire qui a été introduite par leur avocat a été rejetée. Ces transporteurs ont été placés sous mandat de dépôt depuis vendredi dernier. Ils sont poursuivis pour actes de vandalisme, destruction de biens appartenant à l’Etat et rébellion. Ils avaient été arrêtés pour le saccage de deux bus de la société de transport public, Dakar Dem Dikk lors de la grève des transporteurs.

Transferts d’argent

La direction de la prévision et des études économiques (Dpee) dévoile le montant financier issu des transferts rapide d’argent durant les trois premiers mois de l’année. Pendant les neuf premiers moins de l’année, les transferts d’argent reçus par les établissements de crédit sont ressortis à 1217,1 milliards. Soit en hausse de 20,6% par rapport à la même période de l’an dernier, renseigne la Dpee. Et durant le dernier trimestre, ce sont 426,6 milliards qui ont été reçus, contre 416,1 milliards au cours du deuxième trimestre. Mais, comparé à la même période de l’an dernier, le rythme de croissance des transferts d’argent reçus a décéléré. Pour les envois vers l’extérieur, ils se sont situés à 128 milliards sur les trois premiers trimestres de 2021, en baisse de 5,9% par rapport à la même période de 2020. Pour le troisième trimestre de 2021, les transferts émis sont estimés à 38,8 milliards. Au total, le cumul des transferts nets d’argent reçus par les établissements de crédit du Sénégal a atteint 1089,1 milliards à la fin du troisième trimestre 2021, soit une hausse de 216,2 milliards ou 24,8%, sur une base annuelle.