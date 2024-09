Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Top Infos Rewmi du 13/09/2024: Les explications de la Senelec sur la longue coupure…Le préfet de Dakar interdit la manifestation de Serigne Modou Mbacké Bara Dolly et Cie….Sécurisation du Gamou 2024 – Kaolack…Le préfet de Dakar interdit la manifestation de Serigne Modou Mbacké Bara Dolly et Cie….Guy Marius Sagna dénonce des faits de corruption…

Le préfet de Dakar interdit la manifestation de Serigne Modou Mbacké Bara Dolly et Cie

Le préfet de Dakar, par le biais de son adjoint, a interdit la manifestation que projetaient Serigne Modou Mbacké Bara Dolly et ses camarades après la prière de demain vendredi à la mosquée Massalikoul Jinane de Colobane. Le chef de l’exécutif département de Dakar a évoqué des risques réels de troubles à l’ordre public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens.

Pour rappel, Modou Mbacké Bara Dolly et Cie avaient projeté cette marche pour dénoncer les propos tenus par le ministre conseiller à l’endroit des chefs religieux du Sénégal, dont Serigne Touba et Mame El Hadj Malick Sy. Après l’interdiction de la manifestation du 6 septembre dernier, Modou Mbacké Bara Dolly avait déclaré qu’ils étaient prêts à y laisser leurs vies pour dérouler la marche de demain, même en cas d’interdiction.

Les explications de la Senelec sur la longue coupure

Une coupure d’électricité a touché plusieurs localités du pays, ce jeudi 12 septembre. Dans un communiqué, la Société nationale d’électricité (Senelec) a fait savoir que la coupure est survenue suite à un incident au poste Hann. « Senelec informe son aimable clientèle qu’un incident survenu ce matin au poste de Hann a entraîné la perte du réseau interconnecté de l’OMVS et des perturbations sur la distribution de l’électricité. Senelec présente ses excuses à sa clientèle pour ces désagréments indépendants de sa volonté.

Conformément au plan de reprise de service, les équipes sont déployées sur le terrain pour une bonne prise en charge de cet incident afin de réalimenter les clients impactés dans les meilleurs délais », lit-on sur le communiqué.

La connectivité à Internet à l’échelle nationale n’atteint que 8 % à cause de la coupure

L’information est vérifiée et confirmée par NetBlocks. Suite à la coupure d’électricité depuis 13h dans une bonne partie du pays, il a été constaté que les mesures montrent une perturbation du service Internet à l’échelle nationale au Sénégal, avec « une connectivité atteignant 8 % des niveaux ordinaires ». En effet, l’incident est attribué à des pannes de courant généralisées, Senelec signalant des pannes de distribution après un incident à la sous-station de Hann. Pour rappel, NetBlocks est une organisation qui surveille la cybersécurité et la gouvernance d’Internet. Elle a été lancée en 2017 pour surveiller la liberté sur Internet.

Sécurisation du Gamou 2024 – Kaolack

En vue d’assurer une meilleure circulation des usagers et leur sécurité pendant le Gamou international de Médina Baye de cette année, 800 éléments de la Police seront mobilisés. Le commissaire Central, Aliou Bâ qui a fait face à la presse interpelle les charretiers en cette période de grande affluence. « Je lance un appel aux charretiers pour qu’ils respectent les zones de délimitation que nous avons mises en place », dira le commissaire.

Qui renseigne que « depuis dix jours nous sommes en train de procéder à des opérations autour de Médina Baye et de la Mosquée pour sécuriser la zone et freiner l’allure des malfrats. » M. Bâ a également invité les commerçants à éviter d’encombrer certains axes routiers qui convergent vers la cité de Médina Baye pour éviter de freiner la circulation des usagers. À rappeler que cette année, la Police a renforcé son dispositif sécuritaire car l’année dernière elle avait déployé 700 éléments sur le terrain pour le bon déroulement de l’événement.

Guy Marius Sagna dénonce des faits de corruption

C’est une action corruptive qui a été décrit par le député Guy Marie Sagna. Fidèle à sa personnalité, le député a dénoncé la scène avant de balancer toutes les informations permettant d’identifier les mis en cause. Posté sur la toile, notamment à travers sa page Facebook, il a suscité la réaction du ministre de l’Intérieur, qui s’est félicité de l’acte de dénonciation du député Guy Marius Sagna. « Un policier garé sur le pont de l’émergence aujourd’hui arrête un taxi. Il lui demande des pièces. Il s’en va puis le chauffeur prend de l’argent et le suit.

Il revient et rallume sa voiture », a relaté le député Guy Marius Sagna. Il a aussi révélé les numéros de matricules des deux mis en cause, il s’agit d’un « policier et d’un taximan. Les engins concernés, la voiture du policier DK-7578-W et le taxi AA-374-RL ». Il confirme « l’action corruptive ». « Le chauffeur dit lui avoir remis de l’argent. Je n’ai aucune raison d’en douter. Nous sommes des millions à en être témoins tous les jours devant notre indifférence », affirme Guy Marie Sagna. Il a aussi fustigé le phénomène. « Il y a eu de la corruption ? Tant que ces corruptions de certains agents des forces de défense et de sécurité, du service des visites techniques, du passage du permis de conduire… continueront nous continuerons à compter nos morts dans les accidents », se désole-t-il.

Guy Marius Sagna dénonce des faits de corruption (Bis)

Avant de s’interroger : « Qui pour lutter contre ces corruptions : l’État, nous les citoyens… ». Il présage aussi les « risques que peuvent encourir les présumés auteurs. » « Cela va être dur. Car ces gens qui sont corrompus et vivent donc de ces accidents sont nos frères, nos sœurs, nos amis, nos voisins, nous-mêmes… Mais c’est le prix à payer », a-t-il soutenu. Le député a également mis en relation la corruption et les accidents dramatiques. « Nous allons continuer à récolter des accidents de la circulation avec beaucoup de morts et de blessés graves pendant un certain temps ».

Profitant de l’actualité brûlante de la semaine, il pointe du doigt « l’émigration irrégulière ». « Nous allons continuer à récolter des pirogues qui vont à l’assaut de l’Europe complice et à compter des morts malheureusement pendant un certain temps », indique-t-il.

« Nous allons continuer à récolter les fruits amers de nos décennies d’indiscipline, de corruption, de laisser-aller, de complicité, de politiques néocoloniales comme les accords de pêche avec l’Union européenne, de « maa tey », du renforcement de l’avoir au détriment de l’être, du « tekki » à tout prix, des politiques dans nos propres familles où nos sœurs et frères qui « ont » sont plus considérés que ceux qui « n’ont pas », de notre désengagement, de nos abdications », fustige Guy Marius Sagna.

Guy Marius Sagna dénonce des faits de corruption (TER)

Le parlementaire fait son propre diagnostic de la situation. « Nous récoltons ce que nous avons semé pendant des décennies au moins. Cela va continuer un certain temps. Si les mesures fortes sont prises et appliquées cela va se réduire puis s’arrêter. Cela est nécessaire. Cela est possible ». Enfin, il présente les condoléances aux familles des victimes. « Mes condoléances aux familles des victimes de l’émigration piroguière et des accidents de la route. Que leur âme repose en paix.

Que notre Seigneur les accueille en son paradis », prie-t-il. Une interpellation qui a fait réagir le ministre de l’intérieur Jean Baptiste Tine. Il soutient : « Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique remercie l’honorable député GUY Marius SAGNA L’Officiel pour avoir signalé un acte de corruption impliquant un policier. Une enquête est en cours pour identifier les personnes en cause et appliquer les sanctions nécessaires le cas échéant. » Avant de réaffirmer son engagement à « combattre la corruption par toutes ces formes ».

Il a aussi appelé les citoyens à dénoncer tout « acte allant dans le sens de la corruption ». « Nous restons fermement engagés contre la corruption et invitons les citoyens à signaler de tels actes sur notre ligne dédiée. Ensemble, construisons une société plus juste et transparente », rappelle le ministre de l’Intérieur.