Top Infos Rewmi du 18 01 2022 : Alpha Condé « a obtenu l’autorisation de Mamadi Doumbouya de quitter le pays…Un gérant d’une station d’essence à Saly (sur la petite côte) a détourné plus de 40 millions F Cfa.

Guerre des affiches

Au-delà de l’adversité idéologique des candidats, on entrevoit une guerre des images à Louga. Dans cette optique, chaque camp veut montrer sa détermination à être plus visible aux yeux des populations. C’est donc à une véritable guerre des images que nous assistons à travers les affiches et autres peintures aux couleurs des coalitions. Chaque candidat veut occuper le fief de son adversaire par ses images. La coalition Benno Bokk Yakaar a affiché sur certaines artères l’effigie et le programme du candidat sur les poteaux des murs. Mais il en de même avec les Wallu Sénégal de Fallou Mbodj, Yewwi Askan Wi de Abdoulaye Diop, Jammi Sénégal de Mamadou Mamour Diallo. Les effigies, les photos collées sur les murs et poteaux font tout de même assez souvent l’objet d’agressions par tag voire déchirure, sitôt le placage effectué. Ainsi, la voirie, de même que les murs des concessions font les frais de cette campagne d’affichage tous azimuts…

Condé à Abu Dhabi

Selon les informations des médias guinéens, « l’avion transportant l’ancien président guinéen, un Gulfstream G-IV, a décollé de l’aéroport international Ahmed Sekou Touré ce 17 janvier, en début d’après-midi » à destination d’Abu Dhabi. Alpha Condé « a obtenu l’autorisation de Mamadi Doumbouya de quitter le pays, afin de recevoir des soins. Mais selon des sources sécuritaires bien informées parvenues à Confidentiel Afrique, le Président qui a voyagé en compagnie de son cuisinier togolais et médecin personnel de nationalité guinéenne, suit des soins médicaux dans une clinique privée turque à Istambul. L’information a été bien verrouillée par les services de la présidence guinéenne. Toutefois la junte militaire au pouvoir lui a exigé de rentrer à Conakry un mois au plus tard. Il est accompagné de son médecin, le docteur Kaba, et de deux gardes du corps.

COVID-19

Les résultats des examens virologiques mentionnés dans le communiqué numéro 687 du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont indiqué que sur 1 593 tests effectués, 274 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 17,20%. Ces nouveaux patients sont répertoriés chez 14 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et chez 260 cas provenant de la transmission communautaire. Ces derniers sont 173 cas à Dakar (115 cas dans le département de Dakar, 19 à Pikine, 17 à Guédiawaye, 14 à Rufisque et 8 à Keur Massar), 31 à Oussouye, 20 à Mbour, 10 à Kaolack, 8 à Ziguinchor, 5 Saint-Louis, 2 à Tivaouane, 2 à Popenguine, 1 à Bambey, à Fatick, Kaffrine, Kédougou, Khombole, Kolda, Tambacounda, Thiès et Touba. 5 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Là où, 1 décès supplémentaire lié à la Covid-19 a été enregistré dans une structure, dimanche, d’après toujours le point relatif à l’évolution de la pandémie de Covid-19 sur le territoire national. 315 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris, ce jour. Avant d’affirmer que l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.COVID-19 (Bis)Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré 82 986 cas positifs au coronavirus. Ils sont 75 934 personnes guéries, 1 901 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 5 142 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives, à savoir le port du masque, la distanciation physique ainsi que le lavage des mains.

Détournement

Un gérant d’une station d’essence à Saly (sur la petite côte) a détourné plus de 40 millions F Cfa. Il a été découvert suite à un audit du fichier de ladite station d’essence. Le gérant avait mis sur pied un système sur la base des données de la station qui lui permettait d’émettre de faux tickets et d’encaisser de l’argent. Interrogé par les limiers de la Division des investigations criminelles (Dic), en charge du dossier, le mis en cause a reconnu les faits avant de déclarer qu’il s’agit de crédits de carburant pour la mairie de Saly et pour la Sapco (Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal). Précisant aux enquêteurs qu’il y a eu » des fuites lors des décharges ».Ànd Sàmm Jikko yi Après l’annulation de la conférence de presse, “And Sam Jikko Yi” dévoile son plan d’action suite au rejet de la proposition de loi criminalisant l’homosexualité. Les 141 structures du collectif Ànd Sàmm Jikko Yi (ASJ) comptent tenir un Grand rassemblement à la Place de la Nation (ex-Obélisque), le dimanche 20 février 2022, de 09 à 14H. Egalement, Ànd Sàmm Jikko yi compte tenir un point de presse et synchroniser avec les cellules d’ASJ des 14 Régions du Sénégal, renseigne l’Ong Jamra.