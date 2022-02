Top Infos Rewmi du 18 02 2022: Le discours anti-français qui se répand de plus en plus sur les Réseaux sociaux en Afrique est le fait de la Russie…Barthélémy Dias, a honoré Khalifa Ababacar Sall. Il l’a nommé maire honoraire de la ville de Dakar…

Khalifa Sall, maire honoraire

Barthélémy Dias, a honoré Khalifa Ababacar Sall. Il l’a nommé maire honoraire de la ville de Dakar. ‘’J’exprime ma joie de vous voir ici, parmi nous dans cette historique salle de délibération. Il s’agit de retrouvailles pleines de sens pour nous’’, a soutenu le nouveau maire de la ville de Dakar. Et, pour rendre hommage à ce dernier, il a invité le conseil municipal à lui conférer par délibération, le statut de maire honoraire de la ville de Dakar. Une proposition qui a été appréciée de manière unanime par le conseil municipal.

Des coupures d’eau en vue

Les populations de la capitale sénégalaise vont revivre le calvaire de la pénurie de l’eau, et pour cause. L’Usine de production de Keur Momar Sarr sera à l’arrêt. Dans le cadre de la mise en service d’un 2ème transformateur à Sakal, une coupure générale d’électricité est prévue sur Keur Momar Sarr le samedi 19 février 2022 de 07 h 30 à 17 h, annonce la Sen’Eau. Ces travaux entraîneront l’arrêt de fonctionnement de l’usine de production de Keur Momar Sarr », souligne la même source.

COVID 19

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, hier, 26 nouvelles contaminations au coronavirus sur 1192 tests réalisés, soit un taux de positivité de 2,18%. Ces nouvelles contaminations concernent 3 cas contacts suivis et 23 issus de la transmission communautaire recensés à Dakar, (19), Mbour (02), Fatick (01) et Thiès (01). Le ministère a signalé que 46 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 4 malades étaient pris en charge dans les services de réanimation. Un (01) décès a été enregistré mercredi. Le ministère rappelle que depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 85 495 cas, dont 83 385 guéris, 1 958 décès et 151 patients sous traitement. Sur le front de la vaccination, 1 434 861 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin sur l’ensemble du territoire national.

Révisions

Le ministre de l’intérieur a tenu à apporter un complément d’information suite à la publication du décret fixant la date de la révision exceptionnelle des listes électorales du 7 au 31 mars 2022. Dans une note, Antoine Diome appelle à une inscription massive sur les listes électorales en invitant donc tous les citoyens non-inscrits, notamment les jeunes qui ont 18 ans révolus le 31 juillet 2022, à se rendre dans les commissions administratives qui seront instituées à cet effet. Cette invite est aussi destinée aux électeurs souhaitant procéder à une modification d’inscription, un changement de statut militaire, paramilitaire ou civil, radiation sur les listes électorales. Dans la même veine, le Ministre de l’Intérieur renseigne dans le communiqué de presse que les inscriptions prennent fin le 27 mars 2022. « La période du 28 au 31 2022 ne concerne que la gestion du contentieux de l’enrôlement et la prise en compte des décisions qui en seront issues ». Pour rappel, le chef de l’État, Macky sall a signé, avant-hier, un décret relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 31 juillet. Elle doit se tenir du lundi 7 au jeudi 31 mars sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger.

Alerte rouge pollution

Alerte rouge à la pollution. Le Sénégal traverse depuis, hier, jeudi à aujourd’hui vendredi, un épisode de pollution à l’ozone. L’alerte est de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), qui annonce «une suspension de particules de poussière est attendue sur tout le pays, notamment dans les régions Nord, Centre, Est et les zones côtières (Grande Côte et Petite Côte) au courant de cette journée et la matinée de demain» vendredi. Les visibilités seront, par conséquent, moyennement réduites dans les zones précitées, devenant toutefois moins affectées sur la partie sud du territoire.

La réduction des visibilités est étroitement liée, informe la note, à la densité de la poussière qui dégrade à son tour la qualité de l’air. «La qualité de l’air à Dakar était très mauvaise pour la journée du 17 février, avec des concentrations de particules (PM10) qui dépassent 600 microgrammes par mètre cube dans l’air ambiant. Un indice de la qualité de l’air rouge (très mauvais) est prévu pour les prochaines 24 heures», informe l’ANACIM. L’agence prévient les personnes souffrant de maladies respiratoires, les jeunes enfants et personnes âgées : «Il existe un risque sanitaire « élevé » pour les personnes particulièrement sensibles. Au vu du degré d’exposition aux concentrations élevées de particules, il est conseillé de ne pas trop s’exposer à l’air ambiant et d’éviter les activités sportives intenses à l’extérieur.»

Macron accuse Poutine

Le discours anti-français qui se répand de plus en plus sur les Réseaux sociaux en Afrique est le fait de la Russie qui paie des activistes pour ça. C’est ce qu’a déclaré le Président français ce jeudi, lors d’une conférence de presse conjointe à l’Elysée avec le président de l’Union africaine, Macky Sall, le Président du Ghana Nana Akufo-Ado et le président du Conseil européen. « Je constate que beaucoup de gens qui répandent des discours anti-français dans les Réseaux Sociaux sont des gens qui sont financés. Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie et par d’autres puissances qui ont installé ce discours, ce langage », a déclaré de manière cash Emmanuel Macron.