Top Infos Rewmi du 18/09/2024

Conférence sur la paix

Le professeur Ibrahima Thioub, ancien recteur de l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, anime, samedi à Genève (Suisse), une conférence consacrée à l’apport de la Muridiyya dans la construction d’une alternative au jihad armé. Cette conférence axée sur le thème : ‘’La construction d’une alternative au jihad armé.

L’exemple de la Muridiyya de Cheikh Ahmadou Bamba : XIXe-XXIe siècle”, sera organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la paix’’. Cette conférence est co-organisée par le ‘’Gingembre littéraire’’ du magazine panafricain ”ContinentPremier” du journaliste sénégalais El Hadji Gorgui Wade Ndoye accrédité auprès des Nations unies à Genève (Suisse), et de l’institut ‘’Africalab’’ de l’Université de Genève.

9 morts et 228 victimes secourues par la BNSP lors du Mawlid 2024

Neuf personnes (9) sont décédées parmi les 228 victimes secourues à l’occasion des Gamou de Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba et Kaolack lors desquels les sapeurs-pompiers ont effectué 159 sorties, a informé une source sécuritaire de la Brigade National des Sapeurs-pompiers (BNSP). « Depuis l’activation de notre PC (poste de commandement), le 13 septembre 2024, la BNSP a effectué 159 interventions, dont 61 relatives à des accidents de la circulation routière », a confié le capitaine Khoudia Ibra Mar.

« A ce jour, 16 septembre 2024 à 18 h, le nombre de victimes d’accidents s’élève à 228, dont malheureusement 9 corps sans vie », a fait savoir Mme Mar. Elle est la chargée de la communication et des relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à l’occasion des ‘’Gamou” de Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba et Kaolack.

Selon elle, la BNSP, compte tenu de la forte demande, a participé également au ravitaillement en eau des populations de Tivaouane, Thiénaba et Kaolack. « Quelque 712 m3 d’eau ont été distribués à presque 400 familles environ, sans oublier des consultations gratuites menées dans l’enceinte de la caserne de Tivaouane », a renseignée le capitaine Mar. « Au total, 583 malades ont été consultés et pris en charge gratuitement. Parmi eux, 17 sont des militaires », a fait connaître le capitaine Khoudia Ibra Mar. Elle a également évoqué les opérations de pompage menées par la BNSP, après les fortes pluies enregistrées dimanche, à Tivaouane.

Selon la chargée des relations publiques de la BNSP, « 600 mètres-cube d’eau ont été (aspirés) au niveau du Champ de courses. Au moment où je vous parle, la situation est sous contrôle », rassure-t-elle. Elle a invité les usagers au respect du code de la route. « Il ne sert à rien de se précipiter », a-t-elle dissuadé. Elle a souhaité à tous les disciples de Tivaouane, Thiénaba, Ndiassane et de Kaolack, un bon retour chez eux.

Migrants aux Îles Canaries

On en sait un peu plus sur les mineurs qui ont regagné les îles Canaries (Espagne) à travers la migration irrégulière. Sur les 5300 enfants et adolescents identifiés, 1700 sont d’origine sénégalaise. La Provencia qui donne l’information, révèle qu’en juillet, un accord de collaboration avec le Sénégal a été signé avec les îles Canaries pour accélérer la documentation et l’identification des mineurs migrants du pays qui arrivent aux îles de manière irrégulière et sans la compagnie d’un membre adulte de leur famille.

Pour rappel, il y a quelques semaines, lors de sa tournée africaine, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a rencontré le Président Bassirou Diomaye Faye pour aborder la nécessité d’encourager le retour des migrants irréguliers.

Le lutteur Ada Fass arrêté par la police pour…

Le lutteur Ada Fass est dans de sales draps. Avant-hier tard dans la soirée, le pensionnaire de l’écurie Fass Benno, accompagné du lutteur Pokola Baldé et d’un autre ami du nom Habib, s’est impliqué dans une bagarre dans un bar « Chez Mbaye Dia » en face du commissariat du 4e arrondissement. Ivres, ils s’en sont pris au propriétaire du bar avant de le lyncher et le blesser.

Il a été évacué d’urgence à l’hôpital. Alertés, les policiers du 4e arrondissement ont fait une descente sur les lieux, constaté les dégâts avant de procéder à l’arrestation de Ada Fass, son ami Habib, entre autres. Ils ont passé la nuit au commissariat et seront déférés au parquet d’un moment à l’autre pour coups et blessures volontaires.

Gueum Sa Bopp déplore les dégâts des inondations

Face aux récentes inondations qui ont frappé la ville sainte de Touba, le leader du mouvement « Gueum Sa Bopp », Bougane Guèye Dany a exprimé son élan de solidarité envers les populations touchées. En même, il dit appeler les sénégalais à se mobiliser pour apporter leur soutien aux victimes. « J’exprime mon élan de solidarité et invite tous les sénégalais à s’engager auprès des autorités pour une contribution à la réponse nationale face aux inondations à Touba », a déclaré Bougane Guèye Dany.

Parallèlement, il a demandé aux autorités de mobiliser la réponse humanitaire adéquate pour un secours approprié aux victimes des inondations.

Réaction à la sortie de Serigne Moustapha Sy

Lors du Gamou 2024, une tension inattendue est apparue lorsque le guide religieux Serigne Moustapha Sy s’en est pris au Premier ministre Ousmane Sonko. Ses propos, pour le moins acerbes, ont rapidement enflammé les réseaux sociaux. Les partisans de Sonko, indignés, ont multiplié les messages pour tenter de défendre leur leader. Cependant, l’honorable député Amadou Ba, a exhorté les militants à la retenue. Selon l’ancien mandataire du candidat Bassirou Diomaye Faye lors de l’élection présidentielle de 2024, « parfois, le silence voire l’indifférence est l’arme la plus sophistiquée pour régler certaines polémiques ».

Amadou Ba a insisté sur l’importance de concentrer les efforts du parti sur des questions plus cruciales, telles que la sécurité, l’immigration et le chômage, plutôt que de se laisser distraire par des querelles verbales. Selon lui, ce sont les hauts responsables qui apporteront les réponses appropriées aux attaques dirigées contre Ousmane Sonko.

« Gamou » chez Aziz Ndiaye

L’association « Wattu Sunu Pass-pass » dénonce des agissements qu’elle qualifie d’indécents de l’homme d’affaire Aziz Ndiaye lors du Gamou de Tivaouane. « Depuis quelques années, Aziz Ndiaye, le célèbre homme d’affaires, se distingue tristement à Tivaouane, lors de la célébration du Gamou, par l’organisation d’une cérémonie qui ne reflète en rien les enseignements de Seydil Hadji Malick Sy », déclare ladite Association dans un communiqué.

En effet, au sein de son domicile, une foule d’hommes et de femmes, « sans aucune retenue ni respect pour la sacralité de l’événement, se réunit autour d’un buffet ostentatoire, rappelant davantage une soirée mondaine qu’une véritable rencontre religieuse », déplore l’Association. Wattu Sunu Pass-pass rappelle que ces agissements « sont aux antipodes des valeurs prônées par l’Islam et ne rendent pas hommage à la mémoire du Prophète (PSL). » Et que le Gamou est « une occasion de spiritualité, de recueillement et de respect, et non un prétexte pour des festivités démesurées. »