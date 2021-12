Top Infos Rewmi du 23 12 2021: La proposition de loi criminalisant les pratiques LGBT+ au Sénégal a été déposée hier mercredi 22 décembre, à l’Assemblée nationale…La liste macabre des Sénégalais tués à l’étranger s’allonge. Après le meurtre de l’étudiant El Hadji Sow….

Nominations

Yaya Abdoul Kane, est nommé Directeur général de la Société de Gestion du Patrimoine bâti de l’Etat. Pape Songue Diop est nommé Président du Conseil d’Administration du Fonds d’Entretien routier Autonome (FERA, en remplacement de El Hadji Seck Ndiaye WADE, appelé à d’autres fonctions. El Hadji Seck Ndiaye Wade, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société de Gestion du Patrimoine bâti de l’Etat. Ces décisions ont été prises hier lors du Conseil des ministres d’hier mercredi.

Un Sénégalais tué au Congo

La liste macabre des Sénégalais tués à l’étranger s’allonge. Après le meurtre de l’étudiant El Hadji Sow, 18 ans tué par balles aux Etats-Unis, Abdou Salam, expatrié sénégalais, a perdu la vie dans des circonstances « troubles » au Congo-Brazzaville. Le «Modou-Modou» aurait été brutalisé par des agents de l’immigration et serait mort d’une crise cardiaque. « Il a eu une vive altercation avec les agents de l’immigration », confirme Iba Anne, un Sénégalais établi sur place. Toujours d’après la source, « ce n’est pas la première fois qu’un tel drame se produit et ce, dans les mêmes circonstances ». Cette mort vient alourdir le bilan dressé par Boubacar Sèye, président de Horizons sans frontières sur quelque 25 Sénégalais morts dans des circonstances troubles dans le monde en 2021.

LGBT

La proposition de loi criminalisant les pratiques LGBT+ au Sénégal a été déposée hier mercredi 22 décembre, à l’Assemblée nationale par les députés Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bamba Dièye, Aliou Souaré et Cie. Avant le dépôt, les députés Mamadou Lamine Diallo, Aliou Souaré, Cheikh Bamba Dièye et Cie ont été reçus par “And Sam Jikko” à la grande mosquée de Dakar pour leur remettre la proposition de loi. Pour rappel, à travers cette proposition de loi, les initiateurs demandent la modification de l’article 319-3 du Code pénal, en remplaçant le terme “actes contre nature” par lesbianisme, homosexualité, bisexualité, transsexualité, intersexualité, zoophilie, nécrophilie et autres pratiques assimilés. Les personnes reconnues coupables seront punies de 5 à 10 ans de prison et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FCFA, sans possibilité de bénéficier de circonstances atténuantes. Aussi, l’apologie de ces actes contres natures précités, sera punie de 3 à 5 ans d’emprisonnement ferme amende de 500000 à 5000000 FCFA. Egalement, ceux qui seront déclarés coupables de ces infractions susvisées, perdront leurs droits civiques et politiques, tel que prévu par l’article 34 du Code pénal. Le délai de prescription de l’action publique de ces infractions susvisées par la proposition de loi est de sept (7). Une manière, selon ces nombreuses associations, de durcir les sanctions contre l’homosexualité (10 ans de prison ferme). L’initiative bénéficie du soutien de tous les Khalifes généraux et de la majorité des Sénégalais…

Téléphonie portable

Les chiffres qui montrent que les Sénégalais sont dépendants de leur téléphone. Ce sont des milliards de Sms et de minutes d’appel qui sont émis par an. Lors du 3ème trimestre de 2021, les Sénégalais ont émis 8,07 milliards de minutes d’appel de Juillet à Septembre dans les réseaux mobiles. Une hausse de 14,4% par rapport à la même période de l’année dernière. La moyenne est de 131 minutes par mois, en septembre. C’est ce qui ressort des chiffres de l’Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (Artp). Durant la période, les Sénégalais ont émis un volume total 43,90 millions de minutes d’appel à partir du fixe, contre 49,06 millions de minutes le trimestre précédent. Soit une baisse de 10,51%. Pour ce qui est des messages textos, les usagers du mobile en ont échangé 501 millions, contre 477 millions le trimestre précédent. Et les Sénégalais envoient plus leurs SMS aux clients du même opérateur. Quant à internet, la dépendance des Sénégalais est extrême. La preuve, le Sénégal compte 15.839.786 lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 2,74%. Les utilisateurs de l’Internet mobile représentent 97,3% du parc des lignes Internet.

Sadio Dansokho arrêté

Les arrestations se poursuivent dans l’affaire des passeports diplomatiques. Après Mamadou Sall placé sous mandat de dépôt, c’est au tour de Sadio Dansokho d’être écroué hier par le juge du 2ème cabinet. Dansokho est le président du conseil départemental de Saraya. « Je ne suis ni de près ni de loin lié à ce commerce de passeports diplomatiques. J’ai été député depuis 2017, je ne suis plus parlementaire, alors il serait incongru que je puisse m’adonner à ce trafic », se dédouanait-il. Quant au député Boubacar Biaye, il est toujours dans l’attente de sa convocation. Par ailleurs, le nouveau dossier relatif aussi à un trafic de passeports diplomatiques entre la Présidence et les Affaires étrangères, a été confié au juge du 8ème cabinet.

Revoilà Simon

Plus d’un mois après sa libération pour raison de maladie, Simon Kouka sort du bois. «Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah», a-t-il posté sur sa page Facebook. « Je tenais à remercier tous ceux qui, de prêt ou de loin, nous ont soutenus dans ces durs moments. En commençant par nos familles, nos amis, nos voisins, collègues nos fans et sympathisants. Merci du fond du cœur pour votre soutien continu. We Back, le combat continue », a écrit le rappeur et activiste. Pour rappel, Simon Kouka a passé deux mois en prison pour une affaire de trafic de passeports.

Houle dangereuse

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie annonce l’arrivée d’une ’’houle dangereuse’’ sur les côtes sénégalaises, vendredi, à partir de 21 heures. Dans un bulletin spécial, l’agence en charge de la météorologie nationale précise que la houle pouvant atteindre ou dépasser 2.5 mètres sera de secteur Nord-ouest.

Déferrement

Du neuf dans l’affaire du marchand ambulant qui a été poignardé mortellement vendredi dernier par un agresseur, derrière l’entrepôt à béton situé à Grand Médine en face du stade Léopold Sédar Senghor. Le meurtrier de M. Diallo a été déféré aujourd’hui au tribunal de grande instance de Dakar par les policiers du commissariat des Parcelles Assainies. En effet, Khalifa Diouf, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est poursuivi pour meurtre, vol avec violence commis avec usage d’arme blanche.