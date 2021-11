Top Infos Rewmi du 24 11 2021: Les 3 agents de la prison du Camp pénal impliqués dans l’évasion de Baye Modou Fall alias « Boy Djiné » sont libres, Landing Bissane Seck alias Kilifeu engage la lutte du fond de leur cellule. Le rappeur et activiste a entamé une grève de la faim…

Suicide

Un suicide, on ne peut plus spectaculaire, a eu lieu, ce lundi 22 novembre 2021, à Mbane, Département de Dagana. C’est un homme qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, qui s’est donné la mort, à l’aide d’une corde avec laquelle il s’est pendu, du haut d’un panneau d’antenne appartenant à Tigo.

Kilifeu entame une diète

Landing Bissane Seck alias Kilifeu engage la lutte du fond de leur cellule. Le rappeur et activiste a entamé une grève de la faim pour dénoncer son arrestation qu’il juge arbitraire. L’annonce est faite par le président du Think Thank Afrikajom qui exprime sa grave préoccupation face à la situation du rappeur. Selon Alioune Tine, Kilifeu a arrêté de s’alimenter et sa famille n’arrive même plus à le joindre. Pour éviter le pire, Alioune Tine invite les autorités à lui accorder la liberté provisoire pour raison humanitaire. Impliqué dans un trafic de visa et de passeports diplomatiques avec son ami Simon, tous du mouvement Y en a marre, le rappeur Kilifeu avait été arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic) et placé en garde à vue. Simon a bénéficié, mardi dernier, d’une liberté provisoire pour raison de santé.

Liberté provisoire

Les 3 agents de la prison du Camp pénal impliqués dans l’évasion de Baye Modou Fall alias « Boy Djiné » sont libres. Les 3 matons ont bénéficié, hier, d’une liberté provisoire introduite par leurs conseils laquelle a été acceptée par le juge, en attendant leur procès. Selon des éléments techniques de la Sr, Baye Modou Fall a reçu de l’aide interne, comme externe, pour s’évader du Quartier de haute sécurité (Qhs) du Camp pénal de Dakar. La preuve, un des téléphones du fugitif, saisi sur lui après son arrestation à Missirah (Tambacounda), bornait curieusement dans la prison le soir des faits. Il est donc sûr que quelqu’un a remis l’appareil à «Boy Djiné » qui a pu organiser, avec des contacts extérieurs, son évasion, la douzième du genre.

Disparition

Les deux filles du député-maire de Keur Massar, Moustapha Mbengue, qui ont été enlevées à leur domicile sis au village Aladji Paté de Keur Massar, ont été « retrouvées », d’après des sources autorisées. Elles sont en tout cas au domicile familial et en toute sécurité. Âgées de 5 et 6 ans, Anta et Marame n’avaient donné aucune nouvelle d’elles depuis avant-hier. Une femme qui s’est présentée chez l’édile de Keur Massar en voyage en Turquie, a profité des moments d’inattention des occupants pour enlever les deux petites. Une enquête est ouverte par la gendarmerie.

1 cas positif au Sénégal, 30.454 cas en 24 h en France

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce mardi 23 novembre 2021. Sur 692 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 1 nouveau cas de coronavirus. Aucun patient hospitalisé n’a été contrôlé négatif. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 02 décès ont été enregistrés le lundi 22 novembre 2021. L’état de santé des autres patients reste stable. A ce jour, 73 970 cas ont été déclarés positifs, dont 72 078 guéris, 1 885 décès et 06 sous traitement.

Ce mardi, les indicateurs sur l’épidémie de coronavirus en France démontrent une situation des plus inquiétantes. D’après les dernières données de Santé-Publique France, 30.454 nouvelles contaminations ont été recensées ces dernières 24 heures; ce sont 10 676 de plus par rapport à mardi dernier. Le taux d’incidence national en France est désormais de 190,83 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants.

Sen’Eau

Incriminée face à la mauvaise qualité de l’eau aux Parcelles, Sen’Eau évoque une « fuite provoquée par une entreprise de travaux publics ». « Suite à une fuite provoquée par une entreprise de travaux publics sur le réseau d’eau potable ce week-end, une dégradation de la qualité de l’eau a été détectée dans certains quartiers des Parcelles-Assainies », lit-on dans une note d’information de la société nationale de distribution d’eau. Teintée d’une couleur grise qui dégage des senteurs malodorantes, la Sen’Eau affirme que des travaux de purge et de désinfection au chlore sont faits par ses équipes techniques sur le terrain. « La fuite a été réparée et la remise en eau du réseau a permis le retour à la normale de la qualité de l’eau distribuée dans cette zone », écrit-on sur la note. Par ailleurs, la Sen’Eau présente ces excuses pour les désagréments indépendants de sa volonté.

Shabazz, une des filles de Malcom X, retrouvée morte dans son appart’

Le corps sans vie de Malikah Shabazz, l’une des filles de Malcom X, a été retrouvé ce lundi 22 novembre dans son appartement new yorkais. C’est sa fille qui a découvert le corps de la femme âgée de 56 ans. Si la piste criminelle ne semble pas être privilégiée par la police américaine, une autopsie devrait déterminer les causes exactes de sa mort.

Sur Twitter ce mardi, la fille de Martin Luther King JR. a tenu à adresser ses condoléances : « Je suis profondément triste d’apprendre la mort de Malikah Shabazz (…) Mon cœur va vers sa famille, descendante du docteur Betty Shabazz et Malcolm X », a écrit Bernice King avant d’expliquer : « Le docteur Shabazz était enceinte de Malikah et sa sœur jumelle Malaak, lorsque notre frère Malcolm a été assassiné. » Grand orateur, militant politique et défenseur de la cause noire, Malcom X a été assassiné le 21 février 1965, lors d’un discours à l’Audubon Ballroom à Harlem.