Top Infos Rewmi du 25 11 2021: Le Président de la république a quitté Dakar ce mercredi à destination de Kinshasa, Aliou Sané donne des nouvelles de Kilifeu emprisonné à Rebeuss. «Il se porte bien», annonce le coordonnateur leader du Mouvement Y en a marre sur sa Facebook….

Amina Badiane

Sale temps pour la présidente d’organisation du comité de Miss Sénégal. Près de 300 plaintes ont été déposées hier contre Amina Badiane. D’autres dépôts de plaintes sont d’ailleurs toujours en cours. En plus de viser l’apologie du viol, les plaignantes réclament le retrait de la licence qui lui a été octroyée. C’est aussi ce jeudi que Jamra dépose sa plainte. Une pétition lancée a déjà rassemblé plus de 17.000 signatures pour réclamer le retrait de la licence du comité miss Sénégal.

Des nouvelles de Kilifeu

Aliou Sané donne des nouvelles de Kilifeu emprisonné à Rebeuss. «Il se porte bien», annonce le coordonnateur leader du Mouvement Y en a marre sur sa Facebook. «Ce matin (Ndlr: hier), j’ai rendu visite à notre frère Kilifeu. Il se porte très bien et garde une foi inébranlable et beaucoup de dignité à Rebeuss où il est détenu depuis plus de deux mois maintenant». Il informe aussi le rappeur de Keur Gui, arrêté pour trafic présumé de visas et de passeports diplomatiques, transmet «toute sa reconnaissance à toutes les Sénégalaises, à tous les Sénégalais de leur soutien sans faille». «Le combat pour une justice équitable se poursuivra sans relâche», poste Aliou Sané. A signaler que Kilifeu a entamé une grève de la faim et sa famille n’arrivait plus à le joindre. Aliou Tine avait demandé qu’une liberté provisoire lui soit accordée, pour éviter le pire.

Transports

L’on s’achemine vers une paralysie du transport routier. Le Cadre unitaire des syndicats des transports routiers annonce une grève générale les 1er et 02 décembre prochains si leurs doléances ne sont réglées. Parmi ces impairs, le cadre cite la tracasserie policière, la concurrence déloyale avec notamment l’intervention des véhicules particuliers dans le secteur, l’insécurité des transporteurs surtout au Mali, l’implication illégale dans le transport des voitures guinéennes, gambiennes, etc… Ce cadre effectue une tournée nationale ayant déjà séjourné dans des localités comme Saint-Louis, Thiès Ourossogui, Ziguinchor, Kédougou, Bakel, Kidira, Kaffrine, Kaolack avant d’atterrir à Touba.

Macky en RDC

Le Président de la république a quitté Dakar ce mercredi à destination de Kinshasa, République Démocratique du Congo. Le chef de l’État Macky Sall va prendre part, ce jeudi, à la conférence de haut niveau pour les hommes sur l’élimination des violences contre les femmes et les filles en Afrique. A son départ le président de la république a été salué par des autorités civiles et militaires. Le retour du chef de l’Etat est prévu demain 25 novembre 2021.

Morsure de serpent

Un élève en classe de CE1 a été victime de morsure de serpent. Les faits ont eu lieu à l’école Keur Ndiaye Lo 3 de Bambilor. Vers14 heures, un serpent s’est introduit dans cet établissement scolaire élémentaire et s’en est pris à un élève qui a été appelée avec un autre de ses camarades pour aider l’instituteur de la classe à soulever un tableau. C’est lorsqu’ils s’exécutaient qu’un serpent est tombé du tableau et s’est enroulé autour de la jambe droite de l’élève C. Siby. Malgré ses efforts et ceux de l’Instituteur du Cours d’initiation pour l’aider à se défaire de l’animal, il reçut une morsure au niveau la cheville droite. Après quoi l’animal a été abattu. La victime a été transportée vers l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque pour être prise en charge avec diligence. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal car le potache a reçu un vaccin antivenimeux.

Vol de voitures

La Division des investigations criminelles (Dic) a démantelé un vaste réseau de vol de véhicules à Dakar volés à Dakar et à Sindia puis vendus sous formes de pièces détachées. L’enquête a permis de mettre la main sur les mis en cause qui auraient fait beaucoup de victimes. Huit (8) suspects dont «Tony », célèbre vendeur de pièces détachées à « Difoncé (wolofisme de Crédit foncier) » ont été arrêtés. Placés sous mandat de dépôt, les 8 prévenus ont été jugés devant le Tribunal des Flagrants délits de Dakar. L. Denisova avait saisi la Dic d’une plainte contre X pour inconnu à la suite du vol de son véhicule Kia Sportage 2019, de couleur rouge, acquis auprès de la Sénégalaise de l’automobile. Les investigations menées ont permis de retrouver le véhicule en question complètement dépiécé à « Difoncé » (Dakar) dans le magasin du ressortissant nigérian Okongo Clément Antony surnommé « Tony ». Arrêté puis interrogé, ce dernier a soutenu avoir acquis les pièces à 1,7 million F Cfa auprès d’un commerçant domicilié à Malicounda (département de M’Bour), du nom de Babacar Guèye. Ce dernier a été aussitôt cueilli par une équipe de la Gir.

Un enseignant de Pastef muté

Un maître d’arabe, en service à l’école élémentaire Sinthiou Bamambé 1 depuis 11 ans, a été affecté à Nguidjilogne. La raison. «A cause de son militantisme à Pastef». Selon son collègue Kalidou Tall, il a été sanctionné et amené très loin de Sinthiou Bamambé pour être « liquidé politiquement ». Les enseignants mécontents, ont déclenché une grève pour dénoncer « la mutation arbitraire et non justifiée » de leur collègue. Depuis plus d’une semaine, les écoles élémentaires du département de Kanel sont fermées. Après leur mot d’ordre de la semaine dernière, les enseignants ont décrété encore 72 h de grève.

Covid

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce mercredi 24 novembre 2021. Sur 1153 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 03 nouveaux cas de coronavirus. Aucun patient hospitalisé n’a été contrôlé négatif et déclaré guéri. 02 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n’a été enregistré le mardi 23 novembre 2021. L’état de santé des autres patients reste stable. A ce jour 73973 cas ont été déclarés positifs dont 72078 guéris, 1885 décès et 09 sous traitement. 1.320.032 personnes ont été vaccinées au Sénégal.