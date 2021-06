Top Infos Rewmi: KOGN BI

Top Infos du 18 06 2021: La caravane du Mouvement « Gueum Sa Bopp » a été attaquée hier jeudi à Orfondé, département de Matam. Ismaïla Madior Fall est candidat à la mairie de Rufisque pour les élections locales prévues le 23 janvier 2022.

Un Irlandais tué

A Saly Niakh Niakhal, le corps sans vie d’un homme de nationalité Irlandaise a été découvert dans sa chambre. La victime était ligotée des poings et des pieds. A l’exception de son téléphone portable, aucun objet de valeur ne semble avoir été emporté. Le vigile de la maison a été arrêté pour les besoins de l’enquête ouverte par la police de Saly. A rappeler qu’en janvier dernier, un ressortissant français de 80 ans a été assassiné au quartier Niakh Niakhal de Saly, lors d’un cambriolage à son domicile.

Accident

Quatre blessés dont l’ancien directeur général de l’Isra de Ziguinchor, Saliou Djiba qui conduisait la voiture, tous dans un état grave. C’est le bilan de l’accident qu’s’est produit en fin d’après-midi au quartier de Balodjir de Mlomp sur l’axe Bignona- Thionck Essyl. Les passagers à bord de la voiture 4×4 en provenance de Ziguinchor se rendaient à Thionck Essyl, pour assister à l’inhumation d’un proche parent à Thionck Essyl. L’accident est causé par la crevaison d’un des pneus de la voiture et l’irréparable s’est produit. La voiture a terminé sa course sur un arbre. Vue leur état grave, toutes les victimes été acheminées à l’hôpital Ziguinchor.

Sa caravane attaquée au Fouta Bougane accuse les « nervis de l’Apr »

La caravane du Mouvement « Gueum Sa Bopp » a été attaquée hier jeudi à Orfondé, département de Matam. Le Président Bougane Gueye, submergé par la foule, pavoisait au sujet de l’accueil chaleureux. Mais plus de peur que de mal, pas de bobo. Les caravaniers ont répliqué de belle manière, obligeant les insurgés emmitouflés dans des tee-shirts à l’effigie de Macky Sall et Farba Ngom, selon la source, de battre retraite, loin du périmètre de Bougane et Cie. Dans un court post, ce jeudi 17 juin, le leader du mouvement « Gueum Sa Bopp » a réagi suite à l’attaque de son cortège à Oréfondé.

Selon Bougane Gueye, “les nervis de l’Apr” sont les instigateurs de ses affrontements. La réaction de l’opposant ne s’est pas fait tarder après l’attaque de son cortège. Bougane Gueye qui attribue les nervis à l’Alliance pour la République (Apr) du président Macky Sall. “Merci pour l’attention. J’ai vu vos appels et sms. Plus de peur que de mal. Les nervis de l’Apr ont attaqué notre cortège à Oréfondé (Fouta) alors qu’on faisait une procession sur la route nationale avec les sympathisants du mouvement Gueum Sa Bopp… Merci aux populations de Oréfondé vous avez montré votre volonté de transformer notre Sénégal. Merci pour l’accueil », a-t-il notamment posté sur facebook.

Mame Mbaye Niang

Le chef de cabinet du président de la République, Mame Mbaye Niang et l’activiste, Abdou Karim Xrum Xax devraient comparaître ce jeudi 17 juillet. Mais le procès a été renvoyé jusqu’au 15 du même mois. Mame Mbaye Niang avait déposé une plainte contre l’activiste pour diffamation. Abdou Karim Xrum Xax avait déclaré lors d’une émission, que des proches de Mame Mbaye Niang résidant aux Etats-Unis, l’avaient contacté au lendemain des violentes manifestations de mars dernier, pour l’informer que ce dernier veut rencontrer Ousmane Sonko.

Ismaila Madior Fall

Ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall est candidat à la mairie de Rufisque pour les élections locales prévues le 23 janvier 2022. Mais l’ex Garde des Sceaux des conditions pour sa candidature. «Oui, je vais briguer la mairie de Rufisque mais à une double condition. Je suis en train de chercher l’onction d’en bas. Je suis en train de rencontrer les jeunes et les femmes. Je veux que ces populations à la base portent ma candidature. Parce que c’est très facile de se déclarer candidat. Je veux que la population porte ma candidature onction d’en bas et onction d’en haut », a soutenu Ismaïla Madior Fall. Mieux, le constitutionnaliste de préciser qu’il est aussi candidat à la candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar à l’Alliance pour la République (APRÈS). «Je suis membre de ce parti et membre du secrétariat exécutif national. Je ne peux pas me lever comme ça et dire que je suis candidat. Mais je veux aussi être investi par l’APR et Benno. Si j’ai cette double onction, incontestablement, je serais candidat à la mairie de la ville de Rufisque », a fait remarquer Ismaïla Madior Fall.

Sadio Mané

Après la mosquée, le marché le district sanitaire et une école construite dans son village, Sadio Mané se lance dans l’énergie. En partenariat avec Oryx Energies, le passionnaire de Liverpool a été choisi par la multinationale comme figure emblématique de sa nouvelle campagne “Powered by Africa”. Une station sera, à ce effet construite dans son village, au grand des populations qui bénéficieront des opportunités d’emplois. Ainsi, Oryx Energies activera en 2021 sa première campagne avec Sadio Mané “Powered by Africa”. Une collaboration qui se traduira par “une grande campagne de promotion en Afrique subsaharienne, marquée par un message fort ‘Powered by Africa’, à travers lequel la compagnie souhaite mettre en avant et promouvoir l’important potentiel de développement et de croissance de l’Afrique subsaharienne“. Cette campagne, qui démarrera en septembre, prendra la forme d’une activation à 360 degrés sans précédent. Elle évoluera au cours du partenariat et sera renforcée chaque année dans sa portée et son application.

Décès du 1er premier Président zambien

Le premier président de la République de Zambie, père de l’indépendance de l’ancien protectorat britannique qu’il dirigea pendant 27 ans, est mort hier jeudi à 97 ans, a annoncé le gouvernement. Kenneth Kaunda est «mort paisiblement» à 14H30 (12H30 GMT) à l’hôpital, a déclaré le secrétaire du gouvernement, Simon Miti, à la télévision nationale. Un deuil national de 21 jours a été décrété. L’ancien chef de l’État, surnommé « KK », avait été hospitalisé lundi dans un hôpital militaire de la capitale Lusaka, pour une pneumonie.