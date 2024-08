TOUBA: Seni DIÈNE prend les rênes de l’ONAS et s’engage pour l’assainissement avant le Magal

Partager Facebook

Le nouveau directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Séni Diène, a exprimé ce mardi son engagement à « prendre les dispositions nécessaires pour l’évacuation des eaux pluviales dans la ville sainte de Touba, en prélude au grand Magal ». Cette déclaration a été faite lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Cheikh Dieng.

« J’arrive à la tête de l’ONAS en plein hivernage, au moment où la structure est engagée dans la lutte contre les inondations dues aux eaux pluviales, tout en veillant à la fonctionnalité des ouvrages des eaux usées pour la préservation du cadre de vie des populations »,a-t-il déclaré.

Séni Diène a mis l’accent sur l’urgence de la situation à quelques jours de la célébration du Magal de Touba, un événement religieux majeur qui attire chaque année des millions de pèlerins. « Nos équipes sont fortement attendues pour l’évacuation des eaux pluviales », a-t-il souligné, ajoutant que la célébration se tient en période d’hivernage depuis plusieurs années, ce qui nécessite une gestion adéquate des eaux pluviales pour éviter les inondations. « Notre défi est d’assainir Touba pour en faire une ville moderne », a-t-il poursuivi, évoquant également la nécessité d’étendre les réseaux d’assainissement dans les banlieues de Dakar et les villes de l’intérieur du pays.

En outre, Séni Diène a évoqué les défis posés par la pollution marine et côtière, en particulier dans la baie de Hann à Dakar, où les rejets industriels et autres eaux usées menacent gravement la salubrité des côtes. « La baie de Hann est complètement défigurée par la pollution, et il est urgent de trouver des solutions pour préserver la beauté et la salubrité de nos côtes », a-t-il déclaré.

Lors de la cérémonie, le directeur général sortant, Cheikh Dieng, a exprimé sa gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance placée en lui durant son mandat à la tête de l’ONAS. Il a également remercié le personnel et ses collaborateurs pour leur soutien.

Avant de quitter ses fonctions, Cheikh Dieng a annoncé qu’il tiendra une conférence de presse ce vendredi à 16h pour « éclairer les Sénégalais » sur les raisons qui ont conduit à son limogeage. « Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu, et je souhaite plein succès à mon successeur », a-t-il conclu.