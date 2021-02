Trafic de bois: 22 conteneurs saisis

22 conteneurs remplis de grumes ont été saisis. Le présumé exportateur du trafic de bois a été arrêté. Accusé de complicité voire de négligence pour combattre plus efficacement la coupe abusive de bois en Casamance et l’exportation via le port de Banjul, les autorités gambiennes veulent changer désormais son fusil d’épaule, a en croire le ministre de l’environnement. Lequel indique que la surveillance a été renforcée sur les différents post frontaliers et les dépôts de bois identifiés dans la capitale. Actuellement plusieurs personnes sont sous les verrous dans le cadre de la lutte contre le trafic de bois, révèle la tutelle.