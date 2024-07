Trafic de drogue : Un Sénégalais arrêté en Espagne

Partager Facebook

Un Sénégalais a été arrêté en Espagne pour possession de cocaïne et de crack répartis en 42 doses. Il a été mis aux arrêts ce weekend lors d’une perquisition.

Un Modou-Modou résidant en Espagne et en situation irrégulière, a été arrêté pour trafic de drogue. Selon les informations, le mis en cause a été arrêté aprés avoir été soupçonné par trois policiers, qui l’ont aperçu rôdant «de manière suspecte près de l’arrêt de bus de la Via Giovanni delle Bande Nere».

Le Sénégalais dealer, dont l’identité n’a pas été dévoilé, a pris la fuite lorsque les policiers lui ont demandé de présenter ses papiers. «Une course-poursuite s’ensuivit et le Sénégalais de 36 ans a jeté le sac le plus loin possible et tenté, à coups de pied et de poing, de se libérer des policiers, qui l’ont cependant bloqué.»

La perquisition qui a suivi l’arrestation du suspect, permettra aux policiers espagnols de saisir de l’argent en petites coupures, «six grammes de cocaïne et deux grammes de crack répartis en 42 doses prêtes à être vendues». Le Sénégalais a été mis à la disposition du ministère public, en attendant son procès.