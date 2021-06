Trafic de drogue: Un taximan arrêté avec 44 kg de Yamba

44 kg de chanvre indien ont été retrouvés dans un véhicule que conduisait le taximan Ibrahima Diouf. C’est ainsi qu’il a été conduit devant la barre de la chambre criminelle de Dakar pour trafic intérieur de drogue et association de malfaiteurs. Alors que l’avocat général a requis à son encontre 10 ans de réclusion criminelle, il connaîtra son sort le 13 juin prochain.

10 ans réclusion criminelle, c’est la sentence qu’encourt Ibrahima Diouf. Chauffeur de taxi de son état, il a été attrait, hier, à la barre de la chambre criminelle de Dakar pour répondre des faits d’association de malfaiteurs et de trafic intérieur de drogue. Le mis en cause a été appréhendé par des policiers en patrouille. Il conduisait un véhicule à bord duquel il y’avait 44 paquets contenant chacun 1 kg de chanvre indien.

Soumis au feu roulant des questions, il a reconnu avoir transporté la marchandise avant de donner sa version des faits. « Je suis effectivement un chauffeur de taxi. Et un jour des faits, j’avais pris à Colobane un client pour une course à Pikine Tally Diallo. Une fois arrivé à destination, le messier a pris mon numéro et a promis de me rappeler s’il avait d’autres courses. C’est sur ces entrefaites qu’il m’a contacté mais malheureusement, je n’avais pas mon taxi ce jour-là. C’est ainsi que j’ai emprunté le véhicule de mon colocataire pour effectuer ladite course », a-t-il expliqué. Avant de poursuivre : « où étant, le gars m’a dit qu’il devait aller chercher du sucre à petit Mbao pour l’amener à Keur Massar. Mais, le propriétaire lui a dit qu’il devait passer par Yeumbeul. Au moment de charger les sacs, je dois préciser que je suis resté dans la voiture. Je n’ai jamais pensé qu’il s’agissait de la drogue. Et c’est en allant à Yeumbeul qu’on a été interpellé par 4 policiers en civil qui étaient à bord d’une voiture de marque Peugeot 406 », s’est-il dédouané.

Malgré ses dénégations, le maître des poursuites a requis à son encontre 10 ans de réclusion criminelle. Pour justifier son réquisitoire, l’avocat général a indiqué que le mis en cause avait commencé à douter de la provenance illicite de la marchandise. Ce qui constitue, selon le parquetier, un système de défense assez boiteux. S’agissant du délit d’association de malfaiteurs, le parquet a fait savoir que l’accusé était de mèche avec son client Gora et il lui a conduit dans sa maison à Tally Diallo nuitamment.

La preuve ? Ils sont en train en contact à plusieurs reprises. Les avocats de la défense ont pris le contrepied de l’avocat général en soutenant qu’il y a aucun élément qui montre qu’il y a une entente préalable en vue de commettre des crimes ou des délits. Sur ce, les robes noires ont plaidé pour l’acquittement du mis en cause. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être le 13 juin prochain.

Cheikh Moussa SARR