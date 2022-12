Train Express Régional (TER): Ca traine toujours chez les impactés 

Les impactés du Train express régional (TER) revient à la charge. Ils réclament toujours le paiement des primes de vulnérabilité. Ces victimes déplorent les lenteurs administratives qui bloquent l’acquisition de leur site de recasement.

Les victimes du Train Exprès Régional sont encore sortis pour manifester leur mécontentement. Ils dénoncent le non-respect des engagements de l’État du Sénégal pris avant la démolition de leurs maisons. En effet, ils se désolent du calvaire quotidien qu’ils sont en train de vivre. Ces victimes de démolitions promettent de passer à la vitesse supérieure si le problème des indemnités n’est pas résolu d’ici peu.

Concernant les sites de recasement à Lac Rose, le coordonnateur Macodou Fall déclare qu’ils ont effectué une visite officielle avec le sous-préfet de Sangalkam le 26 octobre passé, où ils nous ont promis de le faire en une année. Aujourd’hui, les délais sont passés jusqu’à présent nous avons noté des lenteurs à Lac Rose laisse t-il attendre. Il y a des informations aussi comme quoi, il y a certaines personnes sont en train de relayer ces fausses informations que les eaux qui déversent sur le Lac, sont des eaux usées, alors que c’est archi faux. Il s’agit des eaux pluviales », a indiqué Macodou Fall leur porte-parole.

Il ajoute que le Directeur de l’agence pour la promotion des investissements et grands travaux (APIX) les a reçu, et a écouté leurs doléances tout en leur promettant de les régler le plus rapidement possible. Mais depuis rien n’a été fait. D’ailleurs, c’est notre première et dernière rencontre que nous avons eu avec lui » laisse entendre Macodou Fall.

Dénonçant les lenteurs administratives notés dans le dossier, ces victimes, plus de trois mille familles n’écartent pas de saboter le trafic du train exprès régional de saboter le trafic ferroviaire dans les jours à venir.