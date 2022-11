Traitement des enfants porteurs de VIH: Seuls 35% sont sur ARV en Afrique de l’Ouest et du Centre

Les enfants vivant avec le VIH sont très mal lotis dans la prise en charge de leur pathologie. En Afrique de l’Ouest et du Centre, seuls 35% sont sous antirétroviraux (ARV). L’information a été donnée par l’OnuSida en marge du quatrième forum du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN).

La prise en charge du VIH laisse apparaître des inégalités dans le traitement, malgré les efforts consentis. En Afrique de l’Ouest et du centre, seuls 35% des enfants porteurs de VIH sont sur ARV et 38 000 enfants âgés de 0-14 ans sont décédés du VIH. Selon Dr Mamadou Sakho de l’Onusida, cette situation est due par un manque d’information et au système de santé.

D’après les statistiques, 3 sur 10 sont nés de mères séropositives et l’OMS recommande de les tester avant leur deuxième mois de vie ». Leur charge virale est de 27 % » , déplore-t-il. En ce qui concerne les adultes, 84 % sont sur Arv avec 73 % de charge virale. « Les femmes ont accès à 90 % aux tests. Il faut que celles enceintes soient dépistées parce que leur taux de couverture d’accès aux Arv est extrêmement faible. Ce qui fait qu’il y a une disparité énorme avec les enfants » , regrette-t-il. Et de poursuivre : « Notre objectif, c’est de réduire les nouvelles infections et le taux de mortalité ». Les statistiques de l’Onu Sida, en 2021, 62 % des nouvelles infections verticales proviennent des mères qui n’ont pas reçu de traitement antirétroviral pendant la grossesse ou l’allaitement.

Dr Mamadou Sakho rappelle qu’il y a plusieurs façons de faire le dépistage. « Il faut un diagnostic médical et un plateau technique avec une clinique et laboratoire pour faire le test. Il y a aussi les stratégies de Vih counseling » , fait-il savoir. Le traitement du Vih est très coûteux et parfois inaccessible. « Car, il y a plusieurs guides de dépistage et de thérapeutiques. Le traitement est très long et très large. La relation tuberculose/sida est fondamentale.

Le suivi de la charge virale est très important dans la prise en charge » , ajoute-t-il. Il a été noté que 2525 dépistages ont été faits en 2021 au Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina, Mali et Mauritanie et 85% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Mais des lacunes ont été notées à haut risque d’infections, notamment les partenaires vivant avec des personnes qui ont le VIH et les populations clés à l’échelle mondiale ne sont pas couvertes.

NGOYA NDIAYE