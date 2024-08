Transport à Matam: Un Bac mis à la disposition des populations pour faciliter la traversée du fleuve Djamel.

Partager Facebook

Après le chavirement d’une pirogue au niveau du fleuve Sénégal à Thioubalel Nabadji, qui a coûté la vie à cinq (05) personnes, les autorités ont pris de nouvelles mesures afin d’éviter que ce genre de choses ne se reproduise dans le futur.

Le sous-préfet de l’arrondissement de Ogo, Birahim Fall a annoncé ce vendredi que les autorités administratives de la région de Matam (nord) ont pris plusieurs mesures, afin de permettre aux usagers du bras du fleuve Diamel, de traverser en toute sécurité la partie de ce cours d’eau situé entre Nabadji Civol et Thioubalel Nabadji. « La direction régionale des infrastructures a mis à la disposition des usagers du bras du fleuve 20 gilets de sauvetage pour la sécurité des personnes. Il y a également un bac qui est sur place depuis quelques jours, pour permettre aux populations de traverser sans souci, avec un personnel bien qualifié », a-t-il informé. Les autorités administratives ne ménageront « aucun effort pour le respect du port du gilet de sauvetage », a-t-il prévenu au terme d’une visite, à Nabadji Civol, d’une délégation du ministère de la Famille et des Solidarités.

A l’occasion, cette délégation était venue présenter les condoléances de l’Etat aux familles des victimes suite à un chavirement d’une pirogue survenu lundi, à Thioubalel Nabadji, et dans lequel ont péri cinq personnes. Sur ce, Birahim Fall a annoncé qu’une équipe de surveillance sera dépêchée sur les lieux pour ‘’veiller à ce que chaque personne qui traverse le bras du fleuve porte un gilet de sauvetage’’.

Concernant le pont, l’entreprise en charge des travaux et l’Ageroute ont assuré que le chantier va reprendre au mois d’octobre, afin qu’il soit achevé pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations et aller dans les périmètres irrigués villageois pour subvenir à leurs besoins rajoute le ministre. D’ailleurs la délégation du ministère de la Famille était conduite par le directeur de cabinet Youssouf Djité, qui a ainsi remis une assistance financière et des denrées alimentaires aux trois (03) familles des victimes. En plus des victimes, les huit (08) rescapés ont aussi reçu des appuis financiers mais aussi un accompagnement psychologique est prévu à leur endroit, signalé M. Djité.

Pour rappel Cinq (05) personnes sont mortes dans le chavirement, lundi, d’une pirogue à hauteur de Thioubalel Nabadji dans la région de Matam. Leurs corps ont été retrouvés entre mardi et mercredi, à Thiarngal, un village situé à deux kilomètres de Nabadji Civol.