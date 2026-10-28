Tribunal correctionnel de Dakar : Les procès de Fadilou Keïta, Pape Abdoulaye Touré et Lamignou Darou renvoyés

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Trois affaires de diffamation ont été évoquées ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Dakar. Elles impliquent l’ancien directeur de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Fadilou Keïta, le journaliste Ousmane Cissé, la chaîne YouTube SansLimites et l’activiste Pape Abdoulaye Touré.

Dans la première affaire, Fadilou Keïta, le journaliste Ousmane Cissé et la chaîne YouTube SansLimites sont poursuivis à la suite d’une plainte de la société Ecotra, représentée par Cheikh Tidiane Ndiaye. Seul ce dernier a comparu à l’audience. L’affaire a ainsi été renvoyée au 25 novembre prochain.

Un autre dossier oppose le militant de Pastef, Madoumbé Diop, alias « Lamignou Darou », à Abdoulaye Sylla Ecotra. Lamignou Darou est poursuivi pour diffamation et injures publiques. Il n’a pas comparu. Le tribunal a aussi renvoyé l’affaire au 11 novembre prochain.

Enfin, l’activiste Pape Abdoulaye Touré a comparu ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Dakar. Il poursuit Aziz Diop pour diffamation. À la demande de Maitre Famara Faty, avocat de la partie civile, le dossier a été renvoyé au 11 novembre prochain.