Tribunal de Dakar: La pique d’Adji Sarr à Sonko

L’ex-masseuse du salon Sweet Beauty s’est présentée hier, au Palais de justice de Dakar à visage découvert. Mine radieuse et très élégante, Adji Sarr était venue répondre à une convocation du doyen des juges d’instruction pour la confrontation avec son ancienne patronne, Ndèye Khady Ndiaye et le mari de cette dernière dans le cadre du dossier de viols répétitifs et de menace de mort, l’opposant au leader du Pastef, Ousmane Sonko.

Tout de blanc vêtue, Adji Sarr était accompagnée par son avocat, Me El Hadji Diouf, ses gardes du corps et ses soutiens. Accueillie par des féministes, pancartes en main, la masseuse a fait le tour du tribunal de Dakar en serrant la main de ses sympathisants en guise de remerciement. « Je dis oui à un procès », a-t-elle lancé en direction de la presse, sourire aux lèvres. Elle a pris ensuite la direction du bureau du doyen des juges d’instruction pour sa confrontation avec la patronne du salon Sweet Beauty, Ndèye Khady Ndiaye et son mari dans l’affaire de viols répétitifs l’opposant à Ousmane Sonko. Les souteneurs de l’accusatrice du maire de Ziguinchor ont brandi des pancartes sur lesquelles, on pouvait lire « Justice Pour Adji Sarr », « Adji Sarr pour un procès », entre autres slogans.

La réaction de Gabrielle Kane après sa libération

Arrêtée par les forces de l’ordre alors qu’elle tentait de faire introduire des manifestants dans le tribunal, Gabrielle Kane a été finalement relâchée. « Dans ce pays, les femmes sont exploitées sexuellement. Il faut oser le dénoncer. Si Adji était un enfant d’une famille de grand calibre, elle n’aurait pas vécu tout ce traumatisme. Les personnalités de ce pays font tout ce qu’elles veulent », martèle la féministe. Qui poursuit : « Adji Sarr est aujourd’hui accompagnée par ses parents et amis. Adji Sarr n’a pas moralement fauté. Donc, Adji Sarr n’a pas à se cacher de qui que ce soit. J’appelle toutes les femmes à venir soutenir Adji Sarr. Moi, j’assume mon soutien ».

Par ailleurs, Gabrielle Kane a chargé le leader du Pastef. « Comment une personnalité qui a deux femmes peut quitter sa maison tard dans la nuit, partir trouver une fille et dire que personne ne doit en parler ? Personne ne peut nous empêcher de soutenir Adji Sarr », fulmine-t-elle.

L’affaire avait éclaté en mars 2021. Adji Sarr accuse Ousmane Sonko de viols répétitifs et de menaces de mort. Depuis, le mis en cause est sous contrôle judiciaire.

KADY FATY