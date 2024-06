Tribunal de Dakar: Une Campagne électrique au barreau de Dakar pour l’élection du dauphin du bâtonnier

Partager Facebook

Les avocats doivent choisir le successeur potentiel du bâtonnier le 25 juillet prochain, mais la campagne pour ce poste est marquée par des manœuvres sournoises et une rivalité exacerbée. Ce processus électoral habituellement ordonné est maintenant le théâtre de luttes internes acharnées.

L’exclusion des candidatures de Me Mbaye Guèye, ancien bâtonnier, et de Me Ousseynou Fall a déclenché une guerre ouverte au sein du barreau de Dakar.

Alors que Me Ousseynou Fall semble se retirer, Me Mbaye Guèye, lui, a intensifié son opposition contre l’actuel bâtonnier, gagnant le soutien de plusieurs confrères dans sa démarche.

Cette situation tendue, informe le journal, a culminé avec une lettre de Me Mbaye Guèye aux membres de la Conférence des barreaux de l’espace Uemoa le 30 mai dernier, dénonçant un complot visant à l’écarter du processus.