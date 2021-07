Tricheries aux examens : le DEXCO met en garde les candidats

Le Ministère de l’Education nationale et la Direction des examens et concours (Dexco) ont fait face, ce vendredi, pour s’épancher sur les cas de tricheries notés pendant le déroulement des examens.

Prenant la parole, le représentant du Men a mis en garde les candidats, contre toute tentative de fraude. “Certaines activités qui se déroulent dans les inspections académiques après l’administration des épreuves sont délocalisées comme l’année dernière. Elles se tiendront ainsi dans les inspections de l’éducation et de la formation, sous la coordination de l’inspecteur d’académie”.

Pour un bon déroulement des épreuves, les autorités éducatives ont décidé de mobiliser un plus grand nombre du personnel. Et d’après le directeur des examens et concours, «la phase d’administration des épreuves de la session de 2021 du Cfee et du concours d’entrée en 6ème nécessite la mobilisation de 1 819 chefs de centre, 1 819 adjoints aux chefs de centre, 11 750 salle de classes en moyennes et environs 21500 surveillants de salle de secrétaire au moins » déclare-t-il.