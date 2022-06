Trois Sénégalais dans le Onze d’Or 2022

Edouard Mendy, N’Golo Kanté, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Sadio Mané et Vinicius Junior étaient les candidats en lice pour le titre suprême.

Après une saison gigantesque sous le maillot du Real Madrid, Karim Benzema remporte le Onze d’Or 2022 du meilleur joueur (37,2% des votes), suivi de près par l’attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané (36,1%). Le polonais Robert Lewandowski ferme le podium loin derrière ses devanciers (10,6%).

« Karim Benzema remporte le Onze d’Or 2022 d’une courte tête devant Sadio Mané. Le buteur français se succède à lui-même après avoir déjà conquis vos votes en 2021 », indique Onze Mondial.

Selon le média français, la saison bien remplie du numéro neuf madrilène témoigne de son mérite : « Toujours plus efficace, plus décisif et plus leader sous les couleurs du Real Madrid, le Lyonnais de naissance, véritable patron merengue depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, incarne à lui seul la force de frappe offensive madrilène. Au sommet de son art, le Nueve affiche d’ailleurs les plus belles statistiques de sa longue carrière (plus de 40 buts inscrits) et trône désormais comme le deuxième goleador de l’histoire de la Maison Blanche, derrière qui vous savez. CQFD. »

Mané termine deuxième, Mendy quatrième

Auteur d’une grande saison avec Liverpool et vainqueur de la CAN avec le Sénégal, Sadio Mané termine deuxième du Onze d’Or 2022. Il s’en est fallu d’un cheveu que le Onze d’Or 2019 ne récidive et signe le doublé cette année. Battu de justesse par Karim Benzema, l’international sénégalais, vainqueur notamment de la Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions de la Téranga, figure dans ce onze de rêve.

Son coéquipier en équipe nationale, Edouard Mendy a quant à lui hérité de la quatrième place cette année. 6,6% des lecteurs de Onze Mondial ont voté pour lui.