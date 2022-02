Tuberculose : Bientôt des vaccins pour ado et adultes

100 ans après la découverte du vaccin BCG contre la tuberculose, les spécialistes de la santé sont à la recherche d’un vaccin contre la tuberculose pour les adolescents et les adultes.

« Le développement d’un vaccin efficace qui protège adéquatement les adolescents et les adultes d’une maladie qui touche 10 millions de personnes chaque année et tue 4000 personnes par jour, reste une priorité. » C’est l’avis des spécialistes de santé sur la tuberculose qui continue de sévir dans le monde. En ce sens, des ministres français, indiens et indonésiens et des experts de la santé mondiale, dont Tedros Adhanom Ghebreyesus, Anthony Fauci et Philippe Sansonetti, prendront la parole lors du 6e Forum mondial sur les vaccins antituberculeux, sous le haut patronage du président français Emmanuel Macron. Ledit forum se concentrera sur le besoin urgent d’accélérer le développement de vaccins au milieu des progrès perdus pour mettre fin à la tuberculose en raison de COVID-19. « Des années de progrès dans la lutte contre la tuberculose (TB), la deuxième cause de mortalité infectieuse au monde depuis l’émergence du COVID-19, ainsi que l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens ont fait le développement de vaccins contre la maladie est d’autant plus urgent, diront les scientifiques la semaine prochaine lors du 6e Forum mondial sur les vaccins antituberculeux », lit-on dans le communiqué dont copie nous est parvenue.

Pour le directeur de l’Institut de pharmacologie et de biologie structurale (IPBS) à Toulouse, France, l’institution hôte du Forum mondial, Olivier Neyrolles, la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19 a montré les prouesses qui peuvent être réalisées lorsque la volonté politique, les ressources financières et humaines, l’expertise, la recherche et l’innovation se conjuguent pour faire face à une crise sanitaire mondiale. « Cette crise doit servir de leçon pour la réponse à toutes les urgences sanitaires mondiales, en particulier la tuberculose », dit-il. L’on apprend en ce sens, que plusieurs vaccins candidats prometteurs contre la tuberculose sont à un stade avancé de développement et pourraient bientôt devenir les premiers nouveaux vaccins contre la tuberculose à entrer sur le marché 100 ans après l’introduction du BCG.

NGOYA NDIAYE