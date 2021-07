TUNISIE : le parti islamiste Ennahdha visé par une enquête

Le parti politique tunisien Ennahdha, majoritaire au parlement a-t-il obtenu un coup de pouce financier de l’étranger lors de la campagne électorale ?

La justice tunisienne s’intéresse à la question. Elle a ouvert une enquête sur ces allégations mi-juillet selon l’annonce faite mercredi par le porte-parole du parquet financier Mohsen Daly. Le parti islamiste dénonce une instrumentalisation du système judiciaire dans le pays.

Cette enquête pour corruption présumée intervient dans un contexte politique déjà morose, marquée par le limogeage du Premier ministre et la suspension du parlement. Mais Ennahdha a promis de mettre sur pied un Front national afin d’obliger le président tunisien à revoir sa copie.

Le premier parti au Parlement avec 52 sièges, doit désormais compiler sans sa principale tribune: l’Assemblée, dont les activités ont été suspendues par la Présidence, explique notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. Un coup dur pour le parti, qui a vu sa côte de popularité chuter ces derniers mois, accusé par une partie de la population de mauvaise gouvernance, et d’être responsable des maux économiques et sociaux que traversent le pays depuis 2011.

Ennahda réitère également son appel à un dialogue national pour sortir le pays de la crise politique, sociale, économique et sanitaire. Une manière de sauver la face et de se replacer dans l’échiquier politique selon le politologue Selim Kharrat. Le parti, au pouvoir depuis 2011, est en effet de plus en plus critiqué par une partie de la population.

Le parti a pris part à la majorité des gouvernements depuis la révolution et il cristallise aujourd’hui le sentiment de ras-le bol à l’égard de la classe politique. Le leader du parti islamiste Rached Ghannouchi, président de l’assemblée, qui a dénoncé la prise de pouvoir de Kaïs Saied comme un coup d’état, tente aujourd’hui d’arrondir les angles en proposant un dialogue national avec les autres forces politiques et la présidence pour restaurer la légitimité parlementaire, d’après un communiqué.