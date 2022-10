UCAD: Les élèves et étudiants de Kaolack à Dakar, haussent le ton

La fédération des amicales d’étudiant kaolackoise du Sénégal sont très remonté contre Serigne Mboup actuel Maire de la région de Kaolack. Cette association fustige la comporte de l’édile de Kaolack vis à vis leurs revendications surtout en ce qui concerne les subventions municipales.

La fédération des associations d’élèves et étudiants de la région de Kaolack fustigent le manque de considération du maire Serigne Mboup à l’égard de cette communauté estudiantine. En effet, ces derniers estiment qu’au moment où les étudiants font face à d’énormes difficultés au niveau des structures scolaires et universitaires d’où certains ont même abandonné les classes par manque de moyen et manque d’accompagnement. Ils déclarent que l’autorité municipale refuse de leur octroyer une subvention annuelle a déclaré Mouhamed Sarr porte parole du jour.

En effet, le président de l’amicale des étudiants ressortissants de la commune de Kaolack à l’université Cheikh Anta Diop a tenu à rappeler au maire que ces subventions sont une demande sociale fortement attendue par l’ensemble des associations à Dakar mais aussi dans les autre structures scolaires.

Pour se faire entendre, ces derniers demandent aux autorités de vouloir prendre toutes les dispositions si non d’ici les jours à venir si rien n’est fait, ils vont se faire entendre.