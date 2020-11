Un détenu meurt de Covid la veille de son procès

Alioune Guèye devait être jugé, hier, par le tribunal de grande instance de Diourbel. Mais son procès n’aura pas lieu, et pour cause. Il est décédé avant son jugement. Malade, il avait chopé le virus du Covid-19 à l’hôpital de Diourbel où il était hospitalisé. Il a succombé d’une crise cardiaque. Dealer, il a été reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison ferme. Il avait été placé sous mandat de dépôt le 7 août dernier après qu’il a été libéré après avoir purgé une peine de cinq ans.