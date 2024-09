Un jeune sénégalais de 16 ans tué en Italie

Partager Facebook

Un garçon de 16 ans est mort dans une violente bagarre entre jeunes qui a éclaté pendant la nuit dans la ville de Bologne .

Fallou Sall a perdu la vie à la suite de blessures subies lors d’une attaque à l’arme blanche survenue via Piave , dans le quartier de Saffi. Un autre garçon, âgé de 17 ans, a été blessé. La police, arrivée sur les lieux de l’attaque, a commencé une enquête pour reconstituer la dynamique exacte de l’assassinat et identifier le responsable : à l’heure actuelle, un mineur a été arrêté , considéré comme l’auteur des blessures mortelles du jeune de 16 ans. Les enquêteurs ont également retrouvé et saisi le couteau utilisé lors de l’attaque. Actuellement, les enquêteurs recueillent les témoignages des personnes présentes et analysent les images des caméras de surveillance de la zone, essayant de reconstituer le motif de la bagarre.

Selon les premières reconstitutions, le drame s’est produit lors d’une bagarre entre un groupe de mineurs. Une dispute – explique la Préfecture de Police – née de provocations et de menaces pour des raisons insignifiantes entre adolescents d’un même quartier, même sur les réseaux sociaux . La dispute a commencé à l’intérieur du parc Velodromo et, après une courte course-poursuite qui s’est terminée dans la Via Piave, on a vu un jeune Italien sortir un couteau et frapper les deux pairs. L’alerte a été donnée vers 22h30 par certains habitants du quartier, alarmés par les appels « à l’aide » venant de la rue. Les 118 secouristes sont immédiatement intervenus sur place et ont transporté le jeune de 16 ans dans un état critique à l’hôpital Maggiore. Mais pour lui, il n’y avait rien à faire : il est mort en chemin. Le blessé de 17 ans a été soigné et son état n’est pas préoccupant.

« Fallou s’est mis en travers de son chemin, il a voulu défendre son ami et il est mort . Je lui ai toujours dit : si tu vois des problèmes et que tu veux aider, appelle la police, les carabiniers. Appelle qui tu veux, mais n’interviens pas. » L’oratrice est Daniela, la mère de Fallou Sall . Dans la maison du jeune homme, à la périphérie de Bologne, règne aujourd’hui la douleur, l’incrédulité, la perplexité : la mère et le père, d’origine sénégalaise, ne peuvent expliquer ce qui s’est passé. « C’était un garçon aimé de tous, il avait beaucoup d’amis : maintenant il ne reviendra plus jamais. Cela a égayé nos journées. »