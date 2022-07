Un militant de l’Apr tire à balles réelles sur des villageois

Le village de Kandioungou est dans la consternation. Un jeune militant de l’APR a tiré sur les populations avec des balles réelles. Le militant de l’APR en question est un émigré qui a quitté la France pour battre campagne pour le compte de la coalition Benno Book Yakar.

Lamine SEYDI puisque c’est de lui qu’il s’agit était en campagne dans ce village de Kandioungou avec son leader Mouhamed Diaité ce Samedi 16 juillet 2022.

Lui et ses camarades ont été hué par les villageois, chose que Lamine Seydi n’a pas digéré. Ce dimanche 17 Juillet 2022, le jeune migrant est sorti de chez lui avec un pistolet et a ouvert le feu sur les villageois et deux personnes ont été atteint par balle.

Ces victimes sont acheminées à l’hôpital régional de Sedhiou, elles sont ensuite évacuées au centre hospitalier régional de Ziguinchor pour une meilleure prise en charge. Il s’agit de

Moro Ndiaye un militant du parti PASTEF touché au niveau de son bas ventre et

Nfaly Cissé un ouvrier atteint par balles au niveau de son pied.

Lamine Seydi est en ce moment arrêté et se trouve entre les mains du commandant de la brigade de la gendarmerie de Bounkiling.

Sa maison a été prise d’assaut par les villageois pour en découdre avec lui.