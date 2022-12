Un siège, Argentation du FDCUIC: Macky Sall gâte le mouvement hip hop

Le président de la République Macky Sall a reçu, dimanche, les principaux acteurs du mouvement hip-hop dans le cadre de l’initiative TARRU RAP GALSEN. Toutes les générations de rappeurs y ont participé. L’occasion pour les leaders majeurs des cultures urbaines de défendre leur secteur avec des griefs pour tous et des solutions pertinentes.

La rencontre du mouvement hip hop avec le président de la république Macky Sall ne cesse d’alimenter les débats. En effets cette rencontre a été un moment d’échanges et de discussions avec le président Macky Sall et les rappeurs des cultures urbaines. 25 acteurs majeurs du mouvement hip hop au total étaient présents à cette rencontre. L’on peut citer Xu man, Dou E Tee, Fatah entre autre rappeurs de l’ancienne génération comme de l’actuelle. Occasion saisie par les rappeurs de défendre leur secteur avec au menu des doléances exposée au Président de la république. Parmi elles l’on peut citer « un pont patriotique solide de vérité et de transparence entre la république et le rap, cela dans le respect de la liberté et de la particularité artistiques dans la liberté « .

Des urgences bien accueillies par le chef de l’état qui a pris certaines mesures comme celle relatif à la transformation du fonds de développement des cultures urbaines ( FDCU) en fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives ( FDCUIC).

A ces points s’ajoute l’augmentation du budget du fonds qui passe de 60000000 millions a 1milliards de francs Cfa. Désormais le bureau des cultures urbaines de la présidence de la république de la république sera rattaché au ministère de la culture et du patrimoine historique a également promis Macky Sall avec aussi la mise à disposition d’un siège national des structures et des associations des cultures urbaines.

Par ailleurs le rappeur Nitt Diff qui n’était pas présent à la rencontre à saisie l’occasion à s’attaquer aux autorités pour l’interdiction de son concert tout en assénant ses vérités à l’endroit des rappeurs conviés à la présidence.

MOMAR CISSE