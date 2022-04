Une agence porno de recrutement à Dakar

La Commission de protection des données personnelles (Cdp) a adressé un signalement au Procureur de la République pour dénoncer les agissements d’une structure qui recrutait des jeunes pour jouer des films pornographiques.

En effet, renseigne « Libération », la Cdp a reçu un signalement de monsieur P.M.S, relatif à l’existence d’une structure basée au Sénégal qui recrute des jeunes aux fins de jouer des films pornographiques. Ainsi, en application des articles 16-2c et 75 de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant protection des données à caractère personnel, la Cdp a transmis le dossier au Procureur de la République et à la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc) de la police pour enquête et suites à donner.