Une plainte contre le président de l’Assemblée nationale

Le député Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki, par ailleurs, membre de la Grande coalition Wallu Sénégal a déclaré qu’il va porter plainte contre X pour faux et usage de faux. Il soutient qu’il y a du faux sur le ce règlement intérieur, de la commission de juillet 2021.

« Monsieur le Président, je ne peux pas voter le budget de l’Assemblée nationale, parce que dans le règlement intérieur, il est dit que les questeurs, on doit les présenter devant la commission des finances. Et vous avez refusé de le faire. Ici, il y a des faux billets, les faux passeports diplomatiques. Moi, je vais porter plainte contre X pour du faux et usage de faux. Par ce que ce règlement intérieur, de la commission de juillet 2021, il y a du faux sur ça. C’est extrêmement grave de falsifier un règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Voter ce budget, c’est d’accepter la politique de Macky Sall », a-t-il dit.

Par ailleurs, ajoute le député : « Je vous ai beaucoup entendu parler de croissance. A chacun ses idées. Mais la croissance, c’est de l’emploi. C’est un indicateur avancé de l’emploi. L’emploi, c’est l’échec de Macky Sall. Au Sénégal, il n’y a plus de 600 mille personnes qui travaillent, qui ont des revenues régulières. Donc voter ce budget, c’est accepter la politique de Macky. Moi, je ne crois pas à la politique de Macky Sall. Vous avez mis dans la constitution que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc le foncier en fait parti. Mais vous vous comportez comme si ça appartient toujours à l’Etat ».