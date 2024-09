Partager Facebook

C’est ce qu’on pourrait appeler un différend judiciaire entre milliardaires et (ex ?) associés. Selon nos radars sensibles, une plainte a été déposée contre le Wadiste éternel Samuel Sarr par Moustapha Ndiaye.

On parle d’un différend de plus de 2 milliards. L’affaire a atterri à la Section de Recherches et pourrait bientôt être instruite. Que personne ne soit surpris d’entendre une convocation de Samuel Sarr devant les redoutables et redoutés pandores de Colobane. Avec des conséquences…