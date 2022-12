UNITY DAY 2022, RALLYE PANAFRICAIN MONDIAL : Le Kwanzaa célébré pour la première fois au Sénégal

Dans le cadre de son programme la Montée d’une Réalité Panafricaine, UNITY DAY 2022, Rallye Panafricain Mondial Kwanzaa, l’Institut Marcus Garvey, pour le développement humain, dirigé par le Dr Julius Garvey, fils de l’honorable Marcus Mosiah Garvey a fait à la presse pour revenir sur son historique. Et l’événement aura lieu à la Place de Souvenir Africain le 26 Décembre 2022.

D’emblée, le Dr Julius Garvey est revenu sur l’historique du Kwanzaa. ‘’C’est le Professeur et président des Black Studies à la California State University, Long Beach, le Dr Maulana Karenga, qui a créé Kwanzaa en 1966 au milieu du Black Freedom Mouvement, reflétant les préoccupations d’enracinement culturel dans la pensée et la pratique. Après les émeutes de Watts à Los Angeles, le Dr Karenga a cherché des moyens de renforcer la communauté afro-américaine. Il a fondé la US Organization, une organisation culturelle, et a commencé à faire des recherches sur les célébrations africaines des premiers fruits (récoltés). Karenga a combiné des aspects de plusieurs célébrations de récoltes différentes, telles que celles des Ashanti et celles des Zulu, pour former la base de Kwanzaa’’, a expliqué le fils de l’honorable Marcus Mosiah Garvey.

Poursuivant, il a indiqué que le nom Kwanzaa vient de l’expression « matunda ya kwanza » signifiant « prémices » en swahili. Le swahili est considéré comme une langue panafricaine et se trouve également être la langue la plus parlée en Afrique. Baser la langue de la fête en swahili représente l’unité dans les communautés africaines et noires.

A en croire le Dr Julius Garvey, les célébrations des prémices sont enregistrées dans l’histoire africaine dès l’Égypte ancienne et la Nubie et apparaissent à l’époque ancienne et moderne dans d’autres civilisations africaines classiques telles que l’Ashantiland et le Yorubaland. ‘’Kwanzaa s’est développé comme une branche florissante de la vie et de la lutte afro-américaines en tant que tradition ancienne recréée et élargie. Il s’inspire des cultures de divers peuples africains et est célébré par des millions d’Africains et d’Afro-Américains à travers le pays.

Et cette année le Kwanzaa sera célébré pour la première dans la capitale sénégalaise, Dakar, le 26 décembre 2022 à la place du souvenir’’. Et d’ajouter que ‘’les célébrations comprennent souvent des chants et des danses, des tambours africains, des contes, des lectures de poésie et un grand repas traditionnel. Et que ces principes sont des valeurs de la culture africaine qui contribuent à construire et à renforcer la communauté entre les Afro-Américains’’.

MADA NDIAYE