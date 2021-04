URGENT! Après les transporteurs, les pompistes se préparent à aller en grève

Alors que la grève des chauffeurs d’hydrocarbures n’est pas définitivement soldée avec la rencontre entre le ministère du Pétrole et des Énergies, et les chauffeurs, autour de la convention collective, voilà que la grogne monte chez les pompistes des stations services et ouvriers dans les centres gaz. Ils préparent une grève pour revendiquer des augmentations de salaire et contrats de travail.

Selon Emedia, n’étant pas syndiqués, ils ont déjà pris contact avec des activistes comme Guy Marius Sagna et Noo Lank pour défendre leurs intérêts. Pour rappel les chauffeurs d’hydrocarbures avaient entamé une grève la semaine dernière. Le Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal/Force du changement (SNTPGS/FC) avait décrété une grève de 72 heures, le mercredi 21 avril. Mais finalement le mot d’ordre avait levé ce vendredi.



Ils dénoncent le non-respect des accords de 2006 et exigent la reprise des négociations concernant la Convention spéciale de leur secteur. Un projet de loi qui réaménage leurs conditions de travail. Une situation qui avait amené le ministre a invité les syndicats des chauffeurs de transport d’hydrocarbures à privilégier la négociation en vue de trouver un accord.