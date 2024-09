Urgent ! États-Unis : Donald Trump visé par une autre tentative d’assassinat, un suspect arrêté.

Partager Facebook

Donald Trump est sain et sauf, a rassuré la Maison-Blanche dimanche, après une deuxième tentative d’assassinat contre le candidat républicain à la présidentielle.

Des coups de feu ont été tirés à 300 mètres de l’endroit où Trump jouait au golf à West Palm Beach en Floride. Le suspect appréhendé, avait une AK-47, une caméra GoPro et deux sacs à dos. Selon plusieurs médias, il s’agirait de Ryan Wesley Routh, un homme de 58 ans, et démocrate qui avait dans un récent post sur X, taggué Joe Biden et Kamala Harris , les appelant a assisté aux funérailles du pompier tué lors de la première tentative d’assassinat de Donald Trump car selon lui ce dernier ne ferait rien.

Il est aussi connu pour son soutien à l’Ukraine, affirmant en 2022 son désir de mourir à Cracovie à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. Heureusement, nous avons pu localiser un témoin qui nous a dit : « J’ai vu l’individu sortir des buissons en courant, sauter dans une Nissan noire. J’ai pris une photo du véhicule et de la plaque d’immatriculation. » Nous avons alors contacté le bureau du shérif du comté de Martin, les avons alertés, et ils ont rapidement localisé le véhicule, procédé à son arrestation et détenu l’homme, a souligné Ric Bradshaw, bureau du shérif du comté de Palm Beach.

De son côté, Donald Trump a réagi. Sur son site de collecte de fonds pour sa campagne, il a appelé ses électeurs à garder le calme tout en promettant de ne pas céder face à ces tentatives d’intimidation. Il a également félicité les agents du secret service pour leur réactivité. Donald Trump a déjà échappé à une tentative d’assassinat lors de son meeting en Pennsylvanie le 13 juillet, il avait été blessé à l’oreille. Cet incident a poussé la directrice du secret service, Kimberly Cheatle à la démission.