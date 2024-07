Urgent! France : Un Sénégalais abattu

Partager Facebook

Un Sénégalais a été abattu hier jeudi devant le magasin phare de Louis Vuitton sur les Champs-Elysées de Paris. Selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, la victime avait sorti un couteau et a blessé un policier. Cependant, il a souligné qu’aucun mobile terroriste n’était suspecté.

Jeudi soir, aux environs de 19h15, un tragique incident s’est déroulé rue Vernet, près des Champs-Élysées, impliquant un sénégalais et les forces de l’ordre. Selon les informations fournies par Laurent Nunez, préfet de police de Paris, un homme de nationalité sénégalaise a été abattu par un agent de police.

L’agresseur a sorti un couteau et a menacé les policiers qui « répondaient à un appel des agents sécurisant un magasin » sis dans le 8e arrondissement de Paris, ont expliqué les autorités françaises. Qui ont ajouté qu’il a tenté de les poignarder à plusieurs reprises et a réussi à les poignarder ». Atteint par balle, le compatriote âgé de 27 ans, et en situation régulière, a succombé à ses blessures.

Le préfet de police a exprimé son soutien aux policiers impliqués, soulignant le courage et le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans cette situation difficile. « Nos policiers sont confrontés à des situations extrêmement dangereuses et doivent prendre des décisions en une fraction de seconde pour protéger le public et eux-mêmes », a-t-il déclaré.

Une enquête est ouverte.