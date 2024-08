Urgent! Justice : Le beau père de Macky Sall et le Jaraaf de Yoff condamnés pour escroquerie foncière

Partager Facebook

Un dossier incrimine le beau-père de Macky Sall, Pape Homère Seck, et le nouveau « jaraaf » de Yoff Abdoulaye Sambe qui ont été d’ailleurs condamnés selon Seneweb. Retenons, qu’un collectif avait interpellé le Premier ministre Ousmane Sonko sur cette affaire d’escroquerie foncière qui date de 2013.

L’opérateur économique Abdoulaye Sambe demeurant à Yoff Layenne et à Pape Thierno Homère Seck, beau-père de Macky Sall, ont été condamné pour association de malfaiteurs et escroquerie. Selon des informations, cette affaire portant sur plus de 400 millions de francs CFA, a durée 12 ans sans que les victimes reçoivent leur argent. Au nombre de 17, les plaignants se sont regroupés autour d’un collectif et avaient écrit une lettre au Premier ministre Ousmane Sonko pour demander son intervention pour l’exécution de leur jugement.

L’affaire a été jugée par défaut réputé contradictoire contre Pape Thierno Homère Seck, qui n’a pas comparu à l’audience et contradictoirement à l’égard d’Abdoulaye Sambe face aux parties civiles. En rendant son jugement, le tribunal avait relaxé les prévenus du chef d’association de malfaiteurs.

Par contre, il les avait déclarés coupables du délit d’escroquerie. Sur ce, le juge a condamné Abdoulaye Sambe à 2 ans, dont six (06) mois ferme, pour Pape Thierno Homère Seck ce dernier a écopé une peine de 6 mois assortis du sursis en application des dispositions des articles 379, 43 du Code pénal, 704 et suivants du Code de procédure pénale.

Retour sur les faits

Le jaaraf Abdoulaye Sambe se dit mandaté et encaisse 100 millions F CFA de Mame Ndicke Sambe et prend la fuite à la signature devant le notaire. Il résulte de la procédure que le 13 juin 2018, Mame Ndické Cissé avait porté plainte contre Mamadou Sambe et Abdoulaye Sambe pour association de malfaiteurs et escroquerie. Elle soutenait que dans le cadre de ses activités, elle a voulu acquérir un immeuble à Dakar. Elle expliquait qu’elle a été démarchée par Abdoulaye Sambe. Lequel lui a fait croire qu’il avait reçu procuration de Mamadou Sambe pour vendre en son nom un terrain d’une contenance de 1 000 m2 à distraire du TF n°5136/DG sise aux Almadies. Lorsqu’elle s’en est ouverte à Mamadou Sambe, ce dernier a soutenu être le propriétaire de la parcelle et disait avoir donné mandat à Abdoulaye Sambe de trouver un acquéreur. Pour donner crédit à ce mandat, une copie du protocole d’accord lui a même été remise par Abdoulaye Sambe.

Après discussion et accord sur la vente, elle a procédé à plusieurs versements de sommes d’argent entre les mains d’Abdoulaye Sambe d’un montant total de 100 millions F CFA représentant le prix d’acquisition de la parcelle de terrain.

Toutefois, toutes les opérations ont eu lieu sous la supervision de Mamadou Sambe qui a même délivré des reçus pour les différents versements. C’est au moment de finaliser la vente devant notaire avec la signature des actes de cession et remise des titres qu’Abdoulaye Sambe a pris la fuite. Mame Ndické Cissé a versé dans son dossier tous les documents de transaction.

Le 25 septembre 2019, Mor Fall portait plainte à la Division des investigations criminelles (Dic) pour escroquerie et abus de confiance contre Abdoulaye Sambe et consort, dont ses partenaires au sein de la structure SETI dirigée par Pape Thierno Homère Seck et Sambe. lI a soutenu qu’à diverses dates de janvier à avril 2013, avec ses frères Babacar Fall Mamadou Moustapha Fall, ils ont remis la somme totale de 39 millions F CFA pour l’acquisition de parcelles de terrain sur l’ex TF4407/DG, sur lequel ils disaient détenir les droits de représentation d’une famille propriétaire. Il joignait à sa plainte une copie du protocole d’accord de cession du terrain N031/04/2013 signé el 26 avril 2013 avec SETI SARL et d’autres pièces.

Plusieurs plaignants disent avoir remis de l’argent au « Jaraaf » et à Homère Seck à travers sa société SETI

Au courant du mois d’octobre 2019, Mame Borso Mbengue, Assane Sakho, Ndèye Khady Top et Youssouph Badji portaient plainte contre Abdoulaye Sambe et la société SETI. Monsieur Borso Mbengue déclare avoir remis à Abdoulaye Sambe la somme de 37,5 millions F CFA pour l’acquisition de terrains depuis 2014. Elle joignait à sa plainte une copie de reconnaissance de dette signée le 6 janvier 2016 par Abdoulaye Sambe et contresignée en qualité de caution solidaire par Souleymane Sarr et Ousmane Sarr.

Assane Sakho soutenait que Abdoulaye Sambe lui a vendu, devant huissier, le 2 février 2012, un terrain à 16 millions F CFA aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor. D’autres plaintes faites contre Abdoulaye Sambe et Homère Seck sont versées dans la procédure.