La Sonatel grugée de 100 millions FCFA

Pendant plus d’un an, un homme nommé P. I. DIENG a réussi à soutirer plus de 100 millions de francs CFA à la SONATEL, en multipliant les arnaques dans les points de service Orange Money. Selon le journal L’Observateur, il utilisait une méthode bien pensée : il se présentait dans une agence avec un faux message de confirmation de retrait préenregistré sur son téléphone, et convainquait les opérateurs de lui remettre de l’argent en affirmant qu’il s’agissait d’un simple bug du système.

Pour éviter d’être identifié, il portait systématiquement un casque de motard et changeait régulièrement de lieu d’opération. Malgré les nombreuses plaintes déposées par la SONATEL auprès des commissariats, il est parvenu à continuer ses escroqueries pendant plus d’un an, échappant à toute arrestation grâce à sa prudence et à la naïveté de certains agents peu formés.

Face à l’ampleur du préjudice et à l’inefficacité des procédures classiques, l’affaire a finalement été confiée à la Division de la cybercriminalité. Grâce à des techniques d’enquête numérique, les enquêteurs ont réussi à le localiser après plusieurs semaines de traque. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir un stock important de cartes SIM utilisées dans ses opérations frauduleuses.

Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu avoir dépensé la majeure partie de l’argent volé dans les jeux de hasard et les paris en ligne. Il a été placé en garde à vue puis présenté au parquet de Dakar.