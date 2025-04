Parti socialiste : Abdoulaye Gallo Diao démissionne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Clap de fin entre Abdoulaye Gallo Diao et le Parti socialiste. Le compagnonnage de 23 ans de militantisme a pris fin. C’est lui-même qui donne l’information à travers une lettre de démission adressée à Mme la secrétaire générale du Parti socialiste.

Dans la correspondance, Abdoulaye Gallo Diao quitte sa fonction de Secrétaire national adjoint chargé des TIC, de membre du Bureau politique, ainsi que de sa qualité de militant et responsable du Parti socialiste. Pour les raisons, Abdoulaye Gallo Diao dit ne plus se retrouver dans ce qui se fait au Ps. « Je pars car, à mes yeux, l’ambition du Ps de reconquête et d’exercice du pouvoir, mission fondamentale que je m’étais assigné pour contribuer au bien-être du peuple sénégalais s’est définitivement éteinte. Je choisis donc d’autres horizons politiques, plus ambitieux et plus audacieux, pour porter haut le flambeau du socialisme démocratique et en raviver toutes les flammes. Ma démission obéit à une volonté ferme et réfléchie d’emprunter une nouvelle dynamique politique, plus conforme à mes convictions profondes et à l’idéal que je me fais du socialisme démocratique », a-t-il écrit.