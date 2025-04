Attaques répétitives contre le Jaaraf Papa Youssou Ndoye : les jeunes se dressent en bouclier

Partager Facebook

Dans un communiqué, des personnes se réclamant membres du Conseil des Notables de Ouakam ont évoqué la révocation du Jaaraf Papa Youssou Ndoye. Mieux, ils l’accusent de dilapidation du foncier de la Collectivité léboue. Ce que refutent d’un revers de la main les jeunes proches du célébre chef traditionnel. Daouda Diop et Cie avertissent :

» Ceux qui véhiculent ces propos n’ont vraiment aucune légitimité. Ils n’appartient pas au Conseil des Notables de Ouakam et n’ont aucune légitimité. Ils font simplement de la navigation à vue en produisant un faux procès-verbal et une fausse résolution produuite avec la complicité d’un huissier. Ils ont fait dans la preuve de mauvaise foi »,a révélé Daouada Diop, Président du Collectif des Jeunes de Ouakam. Sur les accusations portant sur la gestion des terres, il réplique : « Les sieurs Papa Omar Guèye dit Miller et sa bande ne font que dans la méchanceté gratuite sinon qu’est ce qui justifie cet acharnement qui ne dit pas son nom sur le Jaarar Papa Youssou Ndoye? Ils ont vendu des terrains et ils sont appelés à assumer les conséquences de leur boulimie foncière. Ils ont fait dans le faux et usage de faux et, dernièrement, ils ont été convoqués à la Section de recherches de Colobane pour détournements. Nous, jeunes,

nous nous redressons en bouclier(s) du Jaaraf. Il n’a rien à se reprocher. Son seul souci, c’est de défendre les intêrets de la Collectivité léboue de Ouakam et ce, au prix de sa liberté, de sa vie ».

Daouda Diop rappelle aussi que la seule personne qui a la légitimité de donner ces terres,c’est bien le Jaaraf Papa Youssou Ndoye par ce que le titre foncier de la Collectivité léboue de Ouakam est en son nom.