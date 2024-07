Urgent! Lutte: Ada Fass suspendu par le CNG

Partager Facebook

Le prodige de l’écurie Fass Benno n’a pas pu savourer le goût de sa victoire contre Gouy Gui. Le Comité National de Gestion de la lutte (CNG/L) a pris une sanction sévère à l’encontre du lutteur Ada Fass (Fass Benno). Il a été suspendu pour un an pour un retard de préparation mystique.

Ada Fass, après avoir remporté son combat contre Gouye Gui dimanche dernier, fait face à une sévère sanction disciplinaire émise par le Comité National de Gestion de la Lutte (CNG). En raison d’un retard volontaire qu’il aurait causé, retardant ainsi le début de son combat selon les directives de l’instance de la lutte, Ada Fass a reçu une « notification de suspension » de la part du CNG.

« Attendu que le lutteur Adama Korera dit Ada Fass a manifestement retardé de son propre chef la poursuite des combats, provoquant une fin tardive du gala de lutte ; Constatant la violation flagrante et volontaire des règles de lutte en général et de la circulaire citée ci-dessus en particulier ; Par ces motifs le bureau du Comité National de Gestion de la Lutte (CNGL), en sa séance du Lundi 01 Juillet 2024, a pris les décisions suivantes : le lutteur reçoit son reliquat après déduction des pénalités financières, le lutteur est suspendu à un (01) an ferme à compter de la date de signature de la présente correspondance » peut-on lire dans le communiqué.

La suspension est effective à partir de la date de signature de la correspondance officielle émise par le bureau du CNG lors de sa séance du Lundi 1er Juillet 2024. Cette mesure, conforme aux règlements de lutte et à la circulaire en vigueur depuis le 5 janvier 2023, stipule clairement que tout dépassement de 30 minutes additionnelles entraînera une suspension automatique allant de 6 mois à 3 ans, selon la gravité de l’infraction constatée.