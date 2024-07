Urgent ! Niger : L’armée américaine se retire définitivement du pays

Partager Facebook

L’armée américaine devrait achever dimanche le retrait de son personnel de la base aérienne 101 du Niger, situé dans la capitale Niamey. Suivra dans les semaines à venir, le démantèlement d’une importante base de drones, c’est ce qu’a déclaré, vendredi, un général américain.

En avril, la junte au pouvoir au Niger a ordonné aux États-Unis de retirer leurs troupes du pays. Quelque 1 000 militaires sont concernés par ce départ qui constitue un revers embarrassant pour Washington à la suite d’un coup d’État survenu l’année dernière dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Avant le coup d’État, le Niger était un partenaire clé des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.

Des milliers de morts et des millions de déplacés sont à déplorer dans la région. Washington est à la recherche d’un plan B en Afrique de l’Ouest, alors que les renseignements américains sont de plus en plus limités sur les groupes extrémistes en pleine expansion.