Urgent! People: R. Kelly condamné à 30 ans de prison

La condamnation à 30 ans de prison d’R. Kelly pour crimes sexuels, a été confirmée mercredi par une cour d’appel fédérale. Selon la justice le chanteur a usé de sa célébrité pendant plus de 25 ans pour abuser sexuellement de jeunes filles.

Le chanteur américain, récompensé par un Grammy et plusieurs disques de platine, a été reconnu coupable en 2021 par le tribunal fédéral de Brooklyn de plusieurs chefs d’accusation.

En 2002, R. Kelly avait été inculpé pour avoir filmé des actes sexuels entre lui et une jeune fille de 14 ans, mais finalement acquitté en 2008.

En février 2023, il avait également été condamné à vingt ans de prison pour production de pédopornographie et détournement de mineur. M. Kelly, né Robert Sylvester Kelly, est connu pour ses œuvres, notamment le tube de 1996 « I Believe I Can Fly » et le classique culte « Trapped in the Closet », une histoire en plusieurs parties de trahison et d’intrigue sexuelles.