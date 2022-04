This photo taken on April 25, 2022 shows a worker producing face masks that will be exported at a factory in Haian in China's eastern Jiangsu province. (Photo by AFP) / China OUT

URGENT! Premier cas humain de grippe aviaire H3N8 en Chine Dans une brève déclaration parue le 26 avril 2022, le gouvernement chinois indique qu'un premier cas humain de grippe aviaire H3N8 a été détecté dans la province du Henan. Il s'agit d'un enfant de 4 ans qui a contracté des symptômes le 5 avril dernier et a été admis dans un hôpital local le 10 en raison de l'aggravation de son état. Les autorités sanitaires chinoises ont confirmé le 24 avril que l'enfant était positif au virus H3N8. L'enfant vit à proximité des poulets et des corbeaux élevés par ses parents selon le gouvernement chinois. Il a probablement été infecté par le virus à la faveur d'un contact prolongé avec un animal malade. Si de tels cas peuvent arriver, le virus H3N8 est avant tout aviaire même s'il a été identifié chez d'autres animaux dont des mammifères et n'est pas programmé pour infecter les humains. Selon les connaissances actuelles, il semble peu probable que le virus puisse se propager d'humain à humain ; le risque pandémique est donc considéré comme faible.

