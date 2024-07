Urgent! Saisons hivernales: L’Anacim annonce de nouvelles pluies dans les prochaines 24 heures

« Au cours des prochaines 24 heures, des orages et pluies d’intensités variables sont attendus sur les régions Sud (Kédougou, Tamba, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) du territoire avec des risques d’extension sur le Centre-sud (Kaffrine, Kaolack et Fatick). Les vents seront de secteur Nord-ouest à Ouest et d’intensité faible à modérée », peut-on lire sur le compte réseau social X de l’agence météorologie.

Météo de ce lundi 08/07/24 informe qu'a u cours des prochaines 24 heures, des orages et pluies d'intensités variables sont attendus sur les régions Sud (Kédougou, Tamba, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) du territoire avec des risques d'extension sur le Centre-sud (Kaffrine, Kaolack et Fatick). Ailleurs, le temps sera nuageux avec des risques d'averses par endroits.

Ailleurs, le temps sera nuageux avec des risques d'averses par endroits. Compte tenu de cette forte couverture nuageuse, la chaleur sera par contre « moins marquée sur une bonne partie du pays avec des pics qui varieront entre 29 à 31°C sur le Nord, le Centre et l'Ouest. » Rappelons que les fortes pluies du week-end, notamment à Dakar et dans d'autres localités comme Kaolack ont fait beaucoup de dégâts.